Metals Focus: Ende 2019 wird positiv für Silber sein

Trotz kurzfristiger Gegenwinde soll Silber bedeutungsvollere Zunahmen Ende 2019 verzeichnen, so schrieb man in der aktuellsten Ausgabe von Precious Metals Weekly des Unternehmens Metals Focus . Zu Beginn des neuen Jahres erholte sich der Silberpreis rapide und kletterte zum 20. Februar auf 16,22 Dollar je Unze.Der Haupttreiber dieser Rally waren positive Übertragungseffekte von Gold, da das gelbe Edelmetall von der milden Haltung der Federal Reserve und von Sorgen um ein schwächeres Wirtschaftswachstum profitierte. Seitdem geriet Gold jedoch unter Druck; Silber verlor an Stärke.Ende 2019 soll jedoch einen Wendepunkt für Silberinvestment und dessen Preis darstellen. Erneuertes Interesse der professionellen Investoren wird der Haupttreiber dieser Rally werden, die sehr gut über 2019 hinaus andauern könnte. Eine zunehmend milde US-Zinspolitik sowie der Beginn von Zinserhöhungen in Europa werden zu einem schwächeren US-Dollar führen.Ein schwächeres US-amerikanischen Wirtschaftswachstum wird zudem zu einer schwächeren Entwicklung der Aktienmärkte führen, was wiederum eine Rotation hin zu Edelmetall unterstützen sollte.© Redaktion GoldSeiten.de