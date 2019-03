US-amerikanische Silberproduktion - Dez. & Gesamtjahr 2018

Das Institut US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte erst kürzlich die neusten Daten zur Fördermenge der in den USA befindlichen Silberminen für den zwölften Monat des Jahres 2018. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Fördermenge in diesem Zeitraum gegenüber November desselben Jahres zugelegt hat.Insgesamt produzierten die US-amerikanischen Silberminen 87.400 Kilogramm des Metalls. Das vorläufige Gesamtergebnis für die Silberproduktion im Gesamtjahr 2018 beläuft sich auf 923.000 Kilogramm Silber; 10% mehr als 2017.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge belief sich im Dezember auf etwa 2.820 Kilogramm; dies stellt einen Anstieg von 6% verglichen zu November 2018 und eine Zunahme um wiederum 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar.Der durchschnittliche von Engelhard Industries berechnete Silberpreis betrug im Dezember 2018 etwa 14,76 Dollar je Unze Silber; 3% mehr als noch im Monat zuvor.© Redaktion GoldSeiten.de