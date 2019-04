EMX Royalty schließt Vereinbarung über Verkauf seines Projekts Gold Line für Lizenzgebühren- und Aktienbeteiligungen ab

Vancouver, 4. April 2019 - EMX Royalty Corp. (das Unternehmen oder EMX) (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) freut sich, den Abschluss einer Kaufvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (die Vereinbarung) hinsichtlich des Verkaufs von dreizehn Explorationskonzessionen (die Konzessionsgebiete), die das Projekt Gold Line von EMX (das Projekt) in Mittelschweden ausmachen, an Gold Line Resources Ltd. (GLR), einem privaten Unternehmen aus British Columbia, bekannt zu geben. Gemäß der Vereinbarung erhält EMX eine Beteiligung von 9,9 % an GLR, Lizenzzahlungen, die im Voraus zu entrichten sind, und eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) von 3 % auf die Konzessionsgebiete.Die Konzessionsgebiete beinhalten mesothermale Erzganggoldmineralisierungen und/oder intrusionsbedingte Goldsysteme entlang der bekannten Gold Line (zu Dt.: Goldlinie) in der Bergbauregion Skellefteå in Mittelschweden. Die Konzessionsgebiete umfassen eine Reihe von Goldexplorationszielen im Frühstadium sowie weiter fortgeschrittene Projekte mit durch Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierung. Die Region wurde in den 1980er Jahren von der schwedischen Regierung intensiv exploriert, was zur Entdeckung einer Reihe von Goldlagerstätten und -vorkommen entlang eines etwa 200 Kilometer langen Trends in Nord-Süd-Richtung westlich von Skellefteå führte. Dieser Gürtel wurde bekannt als die Gold Line; dort wurden seither mehrere Minen erschlossen. Darüber hinaus laufen aktive Explorationsprogramme im nahegelegenen Projekt Barsele (als Joint Venture zwischen Agnico Eagle Mines Ltd. und Barsele Minerals Corp. betrieben) und dem Erschließungsprojekt Fäboliden ( Dragon Mining Ltd. ).EMX baute seinen Grundbesitz Ende 2016 und Anfang 2017 auf, bevor die Aktivitäten seiner Mitbewerber in der Region zunahmen. Seitdem hat EMX die historischen Informationen über das Projekt zusammengetragen sowie Erkundungsprobenahmen und Kartierungen durchgeführt, um Bohrziele zu ermitteln. EMX hat mittlerweile eine Reihe von vorrangigen Explorationszielen identifiziert, die von GLR weiter ausgebaut werden.PI Financial Corp. fungiert in Verbindung mit der Vereinbarung als Finanzberater von GLR.- Bei Abschluss wird EMX seine dreizehn Explorationskonzessionen in der Region Skellefteå an GLR übertragen- Bei Abschluss wird GLR an EMX die Anzahl von GLR-Stammaktien begeben, die einer Beteiligung von 9,9 % an GLR entspricht; GLR ist weiterhin verpflichtet, zusätzliche Aktien an EMX zu begeben, sodass die 9,9 %-Beteiligung von EMX an GLR gewahrt wird, ohne dass EMX weitere Kosten entstehen, und zwar bis GLR ein Eigenkapital von insgesamt 5.000.000 Dollar eingeworben hat. Danach hat EMX das Recht, sich auf eigene Kosten an künftigen Finanzierungen zu beteiligen, um seine 9,9 %-Beteiligung an GLR aufrechtzuerhalten.- Bei Abschluss wird GLR EMX die im Voraus bezahlten Konzessionsgebühren für 2019/2020 in Höhe von insgesamt 101.390 US-Dollar erstatten.- GLR verpflichtet sich zudem, innerhalb von 6 Monaten nach der Unterzeichnung 600.000 Dollar zur Finanzierung der Explorationsprogramme 2019 im Projekt einzuwerben. Danach ist GLR verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren des Abschlusses der Vereinbarung weitere 500.000 Dollar zu erheben, und wird dafür verantwortlich sein, den Status der Konzessionsgebiete gemäß den schwedischen Bergbauvorschriften aufrechtzuerhalten.- EMX wird eine unbegrenzte NSR-Lizenzgebühr von 3 % auf die Konzessionsgebiete erhalten. Innerhalb von sechs Jahren nach Abschluss hat GLR das Recht, die EMX zustehende Lizenzgebühr durch die Zahlung von 2.500 Unzen Gold oder ihres Barwerts an EMX um bis zu ein Drittel (1 %) zu reduzieren (wodurch EMX eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % verbleibt).- EMX wird ab dem zweiten Jahrestag des Abschlusses jährliche im Voraus bezahlte Lizenzzahlungen (AAR-Zahlungen) von 30 Unzen Gold auf die Konzessionsgebiete erhalten, wobei die AAR-Zahlungen jedes Jahr um 5 Unzen Gold erhöht werden, bis maximal 75 Unzen Gold pro Jahr erreicht werden. Die AAR-Zahlungen können in Goldbarren, ihrem Barwert oder unter bestimmten Bedingungen in ihrem Gegenwert in Aktien von GLR entrichtet werden.Die Konzessionsgebiete im Überblick. Die Konzessionsgebiete beinhalten Explorationskonzessionen mit einer Grundfläche von 54.591 Hektar, die einen linearen Trend über 170 Kilometer in Nord-Süd-Richtung bilden. Hierzu gehören die Konzessionsgebiete Storjuktan, Paubacken, Paubacken Norra, Blabarliden, Rotjarnen und Kankberg Norra. Jedes dieser Konzessionsgebiete wurde aufgrund des Vorliegens einer gemeldeten Goldmineralisierung oder geologischer Merkmale ähnlich jener anderer bekannter Goldvorkommen und -lagerstätten in der Region erworben. Mehrere der Projekte von EMX weisen zutage tretende oder durch historische Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierung auf, die einer weiteren Bewertung bedürfen. Dazu gehört ein historischer Abschnitt von 6 Metern mit im Schnitt 11,2 g/t Gold in Bohrloch DH07-23 (wahre Mächtigkeit unbekannt), das 2007 von Lappland Goldminers AB Gemeldet in: Inbjudan Till Teckning av Aktier i Lappland Goldminers AB (publ), 2011; das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Ergebnisse zuverlässig und relevant sind; ein qualifizierter Sachverständiger hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrergebnisse zu verifizieren. in der Konzession Blabarliden von EMX niedergebracht wurde.In den Konzessionen von EMX lagert die Goldmineralisierung generell in den granitischen Gesteinen der Svekofenniden (mittleres Proterozoikum) und den suprakrustalen Sedimenten. Die Sedimente bestehen in erster Linie aus feinkörnigen Siziliklastika, einschließlich von sulfidreichem schwarzem Schiefer. Es liegen auch einige Carbonateinheiten vor. Die Goldmineralisierung tritt gehäuft an oder in der Nähe des Kontakts zwischen den granitischen Intrusivgesteinen und den suprakrustalen Sedimentgesteinseinheiten auf.Die verschiedenen Mineralisierungstypen in den Konzessionen von EMX reichen von geschichteten Erzgangschwärmen, die sich entlang der Kontaktzonen zwischen den granitischen und den metasedimentären Gesteinen gebildet haben, bis hin zu mineralisierten Skarnen, die reich an Diopsid und anderen Kalksilikaten sind. In einem Fall scheint die Mineralisierung mit einer porphyritischen felsischen Einlagerung in Zusammenhang zu stehen. Die Mineralisierung scheint sich auch eher entlang wichtiger Strukturen zu bilden und konzentriert in der Umgebung von Falten und ausgeprägten Scherzonen aufzutreten.EMX plant, in der kommenden Feldsaison eng mit GLR zusammenzuarbeiten, um seine Explorationsziele zu erschließen und die Konzessionen auf Erkundungsbohrungen vorzubereiten.Dr. Eric P. Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt. EMX Royalty Corp. nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments. 