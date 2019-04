Great Panther Mining Ltd.: Erste Vorab-Produktionsdaten

Great Panther gab gestern die ersten Vorab-Produktionsdaten für die neu fusionierte Firma bekannt ( Link ).Aus meiner Sicht musste Great Panther die Daten "seltsam" publizieren, da man die Produktion von der Tucano Mine (früher Beadell) erst ab dem Zeitpunkt der offiziellen Übernahme (05.03.2019) hereingenommen hat. Das werden die Rechtsanwälte so bestimmt haben, was natürlich etwas verfälscht, da Beadell selbst gar keine Quartalszahlen mehr veröffentlichen wird.In drei Monaten mit den eigenen Minen und in 25 Tagen inkl. TUCANO wurden somit 14.860 Unzen Gold-Äquivalent produziert. Tucano selbst hat im 1. Quartal 23.470 Unzen produziert, doch hiervon durfte Great Panther Mining nur 5.164 Unzen nehmen (05.03. - 31.03.).Great Panther wird sich 2019 vor allem auf die Integration und Optimierung von Tucano und die Weiterentwicklung eines Explorationsprogramms zur Entwicklung von minennahen Explorationszielen konzentrieren.Auf Tucano wird erwartet, dass das zusätzliche modulare Flüssigsauerstoff-Versorgungssystem noch in diesem Monat fertig gestellt und in Betrieb genommen wird. Es wird erwartet, dass das neue System die Verarbeitung von höherwertigem Sulfiderz ermöglicht und die Goldgewinnung verbessert.Auf Topia erwartet das Unternehmen die Fertigstellung der Expansion zur Erhöhung der Verarbeitungskapazität um 25% in der zweiten Jahreshälfte.Mit den exakten Zahlen für das Quartal will Great Panther dann auch die erste Prognose für 2019 abgeben. Bislang kennen wir nur die Produktionsdaten, aber noch nicht die Kosten.Ziel sollte es sein, auf rund 200.000 Unzen Gold-Äquivalent in 2019 zu kommen, wie zuletzt in den Präsentationen angekündigt:Die Aktie gab minimal nach (-1,55%) sieht aber technisch okay aus:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.