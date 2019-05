Silver Lake Resources Ltd. - Solides Zahlenwerk

Silver Lake ( Link ) hat im Quartal 35.172 Unzen zu All-In-Kosten von 1.444 AUD produziert und 38.055 Unzen zu 1.783 AUD verkauft.Seit dem 05.04.2019 ist Silver Lake Resources Ltd. mit Doray zusammen. Doray hat im abgelaufenen Quartal 20.961 Unzen Gold und 650 Tonnen Kupfer zu All-In-Kosten von 1.182 AUD produziert.Zusammengefasst liegt Silver Lake Resources also nun bei einer Quartalsproduktion von über 56.000 Unzen Gold, was uns dann auf eine Jahresproduktion von 200.000 - 220.000 Unzen Gold bringen sollte. Silver Lake konnte den Cash-Bestand im Quartal um 4,2 Millionen AUD auf 108,5 Millionen AUD steigern.Doray hatte Ende März 15,4 Millionen AUD Cash. Die "neue Silver Lake" sitzt also auf satten 123,9 Millionen AUD an Cash und ist komplett schuldenfrei!Demnächst wird Silver Lake eine kombinierte Prognose herausgeben, die alles Assets der Firma beinhaltet.Solide Zahlen für Silver Lake und die Firma steht schuldenfrei, mit fast 125 Millionen AUD in Cash und profitablen Minen sauber da. Die Aktie bleibt unverändert im Depot.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.