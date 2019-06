Kitco-Goldumfrage: Steigende Goldpreise erwartet

Der wöchentlichen Goldumfrage von Kitco News zufolge sehen diese Woche sowohl Marktexperten als auch Kleinanleger eine Fortsetzung des Aufwärtsmomentums im Goldpreis.In der Umfrage nannten Trader und Analysten wachsende Erwartungen, dass der nächste Schritt der US-Notenbank eine Zinssenkung werde, besonders nach niedriger als erwartetet gestiegenen Beschäftigungszahlen am Freitag.An der Wall-Street-Umfrage nahmen 16 Marktexperten teil. Davon erwarteten zwölf (75%) einen steigenden Goldpreis. In der zweiten Woche in Folge gab es niemanden, der mit niedrigeren Preisen rechnete, während vier Teilnehmer (25%) einen Seitwärtsmarkt prognostizierten.An der Umfrage der Main Street nahmen unterdessen 607 Kleinanleger teil. Insgesamt rechneten diese Woche 398 Teilnehmer (66%) mit steigenden Goldpreisen. Demgegenüber prognostizierten 135 (22%) eine Abnahme des Goldpreises. Die übrigen 74 Teilnehmer (12%) erwarteten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de