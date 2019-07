Hecht: Nicht aufgeben, selbst wenn Silber weiter enttäuscht

Investoren sollten Silber nicht aufgeben, auch wenn es weiterhin eine enttäuschende Entwicklung unter den Edelmetallen abliefert, so Andrew Hecht vom Hecht Commodity Report in einem Telefoninterview mit Kitco News . Er bleibt bei Silber optimistisch, da Gold an seinen Gewinnen festhält, nachdem es die wichtige Ebene bei 1.400 Dollar durchbrochen hat.Laut Hecht hat der Silbermarkt in nächster Zeit noch Raum, um Investoren zu enttäuschen. Er merkte an, dass das Gold-Silber-Verhältnis weiterhin bei über 92:1 stehe und es immer noch Luft nach oben gebe. "Es gab 1991 ein Verhältnis über 100:1", sagte er. "Es bleibt immer noch Raum für ein schlechtes Abschneiden für Silber, doch ich denke, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Investorenstimmung kippt."Die Goldrally werde Hecht zufolge eine Silberrally entfachen. "Irgendwann werden die Leute ihre Augen für das Wertversprechen von Silber öffnen", so Hecht. "Die Investmentnachfrage nach Silber wird durch die Stimmung angetrieben und diese wird zurückkommen, wenn man es nicht erwartet."Obwohl Hecht meint, dass es viele Gründe gebe, Silber zu mögen, werde das Metall erst bei über 16,20 Dollar aus technischer Sicht gut aussehen.Einige Analysten waren bearish gegenüber Silber, da sie erwarten, dass sich das schwache Weltwirtschaftswachstum negativ auf den industriellen Einsatz von Silber auswirken würde, der immerhin etwa 50% der Silbernachfrage ausmacht. Allerdings ist Hecht der Meinung, dass eine gesteigerte Investmentnachfrage leicht bearishe Faktoren überwiegen könne.© Redaktion GoldSeiten.de