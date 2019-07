Resolute Mining Ltd. - Große Übernahme: Erste Einschätzung

Resolute ging heute kurz nach Handelseröffnung in den Trading Halt, Grund eine Übernahme. Nun wurde später die Übernahme veröffentlicht ( Link ).Es ist ein dickes Ding, das sich Resolute Mining hier unter den Nagel gerissen hat. Die bislang private Firma Toro Gold ( Webseite ) wird für insgesamt 274 Millionen USD gekauft.Toro Gold hat in 2018 auf der Hauptmine im Senegal (Teranga Gold ist dort aktiv) 156.926 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 655 USD produziert, was eine Hausnummer ist. Es wurde ein Umsatz von 180 Millionen USD bei einem Cash-Flow von 70 Millionen USD erreicht. Für 2019 sind 160.000 Unzen zu All-In-Kosten von 800 USD geplant.Bei einem Goldpreis von 1.350 USD würden wir dann von einem operativen Ertrag p.a. von 88 Millionen USD sprechen.Die Gesamtlaufzeit der Mine beträgt 7 Jahre bei durchschnittlich 140.000 Unzen p.a. zu All-In-Kosten von 780 USD.Der Kaufpreis liegt bei 274 Millionen USD. Somit kann Resolute bei Zielerreichung die Investition in etwa 3 bis 4 Jahren wieder einspielen. Steigt Gold, dann schneller. Weiterhin hat Toro Explorationsprojekte im Senegal, der Elfenbeinküste und Guinea.Positiv anzumerken ist, dass Toro netto betrachtet schuldenfrei ist! Die Firma hatte eine Netto-Cash-Position von 14 Millionen USD (94 Millionen USD Cash & Gold abzüglich 80 Millionen USD Schulden). Die Firma hat also eine solide Bilanz und Resolute kauft hier keine hohen Verbindlichkeiten mit ein.Resolute wird 130 Millionen USD in Cash bezahlen, die man von Taurus Funds Management als Kredit bekommt. Maximal 12 Monate stellt Taurus diese 130 Mio. USD zur Verfügung. Nach drei Monaten Laufzeit kann Resolute das Geld ohne Strafzahlungen zurückzahlen. Resolute will diesen Kredit aus dem laufenden Cash-Flow und einer Ausweitung der vorhandenen und günstigeren Kreditlinie begleichen.Der Rest der Kaufsumme wird in Aktien bezahlt. Hier wurde (leider) der 30-Tage volumengewichtete Durchschnittskurs von 1,45 AUD angenommen, was so in der Branche üblich ist.Die Toro Aktionäre erhalten somit 142,5 Millionen frei handelbare Resolute Mining Aktien. Die Verwässerung beträgt somit etwas unter 20% für uns. Auf der Gegenseite springt die Produktion für das Geschäftsjahr 2019 von 330.000 Unzen auf 400.000 Unzen Gold um über 21% nach oben und dies mit "günstigen Unzen".Belastend könnten die frei handelbaren Aktien sein, doch das kommt darauf an, sie sich die Toro Aktionäre verhalten.Das ist eine dicke Überraschung, die uns Resolute hier heute präsentiert hat. Die Übernahme ist bereits sehr weit fortgeschritten und so gut wie in trockenen Tüchern. 94% der Toro-Aktionäre haben zugestimmt und Resolute hat die volle Unterstützung des eigenen Großaktionärs ICM.Ich habe einmal die "alte Resolute" gegen die "neue Resolute" verglichen. Also die alten Prognosen mit alter Aktienstückzahl gegen die neuen Prognosen mit neuer Aktienstückzahl.Oben die alten Daten, darunter die Daten nach der Übernahmen. Es zeigt sich, dass Resolute trotz der Verwässerung mit einem günstigeren KGV bewertet werden würde, als das vorher der Fall war. Durch die deutlich höhere Produktion von 400.000 Unzen und die niedrigeren Kosten sieht die Übernahme konstruktiv aus. Das ist interessant und könnte vielleicht bei den Analysten mit den spitzen Bleistiften Interesse wecken.Eine derart große Übernahme "schnell" einzuschätzen ist nicht ganz einfach. Doch es macht Sinn, sich die verschiedenen Szenarien anzusehen und einen klaren Blick zu bewahren.Für mich sieht das Ganze nach einem guten Schachzug aus. Eine derart profitable Firma hätte man sicherlich für diesen Kaufpreis über die Börse nicht bekommen. Dort hätte man vermutlich 350 bis 500 Millionen USD bezahlen müssen. Daher sehe ich die Übernahme positiv, auch wenn gewisse Unsicherheiten über die Ausgabe der neuen Aktien aufkommt.Resolute steigt nun noch eine Ebene höher und die Fonds, vor allem die Index-Fonds werden reagieren müssen (aufstocken). Mit einer Jahresproduktion von 400.000 Unzen und dem zusätzlichen Wachstumspotential auf Ravenswood und Bibiani gehört Resolute nun zu den hochwertigen Produzenten in der mittleren Region! Die Aktie wird vermutlich morgen wieder gehandelt. 