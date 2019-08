Scotiabank: Keine Sommerflaute

Der Juli war laut des monatlichen Edelmetallberichts der Scotiabank ein makroökonomisch relativ gemäßigter Monat, da die meisten Märkte um Schlüsselniveaus konsolidierten; wie der Goldpreis unter 1.450 Dollar je Unze.Aufgrund erneuerten Risiken in Geopolitik und Handel sowie durch einen Währungskrieg stieg der Boden in Gold von 1.350 Dollar auf 1.400 Dollar. Ein weiterer Goldpreisanstieg, der sich über 1.500 Dollar hält, hängt davon ab, wie aggressiv die geldpolitische Reaktion der US-Notenbank sein wird und ob die Volatilität am Aktienmarkt anhält.Das Gold/Silber-Verhältnis kehrte im Juli scharf von seinem mehrjährigen Hoch bei 93 auf 86 um, als starke Investmentzuflüsse in Silber gewonnen wurden. "Der Preisanstieg Im Juli von unter 15 Dollar auf über 16,50 Dollar innerhalb von Tagen bringt zur Geltung, dass Silber immer noch ein Edelmetall ist und eine Rolle als Währungsabsicherung oder Qualitätsvermögenswert einnehmen kann sowie relativ günstige Optionalität beim weiterem Goldpreisanstieg bietet", so der Bericht.Die Scotiabank gibt eine neue Handelsspanne von 16 bis 18 Dollar je Unze für Silber an, wobei der Preis auf 17 bis 19 Dollar steigen könnte, wenn der Goldpreis weiter über 1.500 Dollar steigt und mehr Investoren in Schwellenländern Silber als Absicherung gegen schwächelnde Währungen verwenden. Sollte der Goldpreis in einem Seitwärtsmarkt handeln oder sinken, besteht für den Silberpreis ein Abwärtsrisiko auf unter 16 Dollar je Unze zu sinken.© Redaktion GoldSeiten.de