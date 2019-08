ANZ: Goldrausch der Zentralbanken wird bestehen bleiben

Der große Goldkaufrausch der Zentralbanken wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich bestehen bleiben, so meint Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), das auf weitere mögliche Käufe von Weltnationen aufmerksam gemacht hat - einschließlich China."Im aktuellen Umfeld, in dem die Unsicherheit in Schwellenlandwährungen hoch ist, sehen wir gute Gründe für Länder wie Russland, die Türkei, Kasachstan und China ihre Portfolios weiterhin zu diversifizieren", so ANZ laut Bloomberg . Die chinesische Zentralbank hatte im Juli ihre Reserven beispielsweise erneut erhöht."Die People's Bank of China besitzt beinahe 1.936 Tonnen Gold, was nur etwa 3% der gesamten Devisenreserven des Landes ausmacht; das gibt dem Land genügend Raum seine Allokation zu vergrößern", erklärte ANZ. Laut dem World Gold Council erwarben die weltweiten Zentralbanken in den ersten sechs Monaten des Jahres etwa 374,1 Tonnen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de