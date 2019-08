Australiens Goldausstoß auf Rekordhoch

Kürzlich veröffentlichte Zahlen der U.S. Global Investors zeigen, dass der Goldausstoß im Finanzjahr 2018/19 in Australien den höchsten Stand erreichte, so das Nachrichtenportal Scrap Monster . Das Land produzierte im Finanzjahr 2018/19 321 Tonnen beziehungsweise 10,3 Millionen Unzen Gold gegenüber 310 Tonnen im Vorjahreszeitraum.Damit ist Australien nach China der weltweit zweitgrößte Goldproduzent. China produzierte im Berichtszeitraum 400 Tonnen bzw. 12,9 Millionen Unzen.Andere führende Goldproduzenten im Jahr 2018 waren Russland (282 t bzw. 9,1 Mio. oz), die USA (253 t bzw. 8,1 Mio. oz), Kanada, Indonesien (190 t bzw. 6,1 Mio. oz), Peru (), Südafrika (124 t bzw. 4 Mio. oz), Mexiko (122 t bzw. 3,9 Mio. oz) und Ghana (102 t bzw. 3,3 Mio. oz).Der kanadische Goldausstoß soll bis 2023 ein Volumen von 7,6 Millionen Unzen erreichen. Dies soll vor allem an der großen Anzahl künftiger Minen und der mehrere Millionen Unzen an Goldreserven, die das Land beherbergt.© Redaktion GoldSeiten.de