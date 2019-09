Citigroup: Goldpreis bei 2.000 Dollar ist schlecht für Diamanten

Das bullische Szenario der Citigroup, dass der Goldpreis auf 2.000 Dollar je Unze innerhalb nur zwei Jahre steigen könne, wäre schlecht für den Diamantenmarkt, so meint ein Analyst der Bank laut Kitco News Ende August hieß es in einem Bericht der Bank, dass sich das Verhältnis zwischen Gold und S&P 500 an einem kritischen Punkt befände und ein Ausbruch nach oben zu einer Rally führen könnte, die den Goldpreis um 25% steigen lassen könnte.Damit diese Prognose eintreffen kann, bräuchte es zunehmendes Risiko einer weltweiten Rezession, anhaltende geopolitische Spannungen und US-Leitzinsen nahe Null. Diese Faktoren würden zudem die allgemeine Nachfrage nach Diamanten belasten, so meint Citigroup-Analyst Barry Ehrlich."Ein gesunder Diamantenmarkt setzt einen gesunden US-amerikanischen (und chinesischen, indischen), mittelständigen Verbraucher voraus", so meinte er und erklärte zudem, dass Diamanten im Vergleich zu Gold eine minderwertigere Wertanlage seien.Angesichts der zunehmenden Investorenflucht zu sicheren Häfen wäre es auch unwahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Diamanten in nächster Zeit deutliche Zunahmen verzeichnen wird.© Redaktion GoldSeiten.de