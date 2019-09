RBC Capital Markets: Goldpreis Ende 2019 bei 1.474 Dollar je Unze

Donald Trumps aktiver Twitter-Feed wirkt sich auf verschiedene Themen aus, so auch den Goldpreis, berichtet CNBC . Laut einer Analyse von RBC Capital Markets hätte der Präsident zwar niemals direkt über das gelbe Edelmetall getwittert, doch seine Anklage der Federal Reserve sowie Updates zum Disput mit China und dem allgemeinen Handel hätten Gold dennoch entweder direkt oder indirekt beeinflusst."Obgleich die negative Stimmung gegenüber der von Trump angetriebenen Konversation bezüglich China, dem Handel und der Fed keine statistische Wichtigkeit für den Goldpreis hat, so stellt sie unserer Ansicht nach dennoch ein Risiko dar", erklärte Rohstoffstratege Christopher Lourney von RBC.Das Unternehmen ist jedoch nicht der Meinung, dass der Aufwärtstrend des Goldes bestehen bleiben wird. Die Ungewissheit, die mit Trumps Politik assoziiert wird, und seine nachfolgenden Twitter-Posts stellen eine "Unsicherheit" im Handel dar; das bedeutet, dass es zu "häufigeren Goldpreisentwicklungen kommen kann, vor allem angesichts der aktuellsten Rally", so Lourney.RBC prognostiziert einen Jahresendpreis von 1.474 Dollar je Unze Gold, was einen Rückgang von etwa 3% im Vergleich zum Goldpreis am letzten Dienstag (24. September) darstellen würde."Die von Trump angetriebene Konversation bezüglich der Fed sehen wir als eine mögliche Schlüsselquelle der Unsicherheit", meinte Lourney abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de