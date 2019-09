Goldpreis stabil; Trumps politische Schwierigkeiten und Handelsgespräche im Fokus

Der Goldpreis war am Freitag stabil in Asien, so das Nachrichtenportal Investing.com . Die politischen Schwierigkeiten des US-Präsidenten Donald Trump sowie die Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA stehen im Fokus.Die Veröffentlichung der Beschwerde eines Whistleblowers enthüllte weitere Details zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Das Weiße Haus veröffentlichte ein rekonstruiertes Transkript eines Anrufs zwischen dem Präsidenten und seines ukrainischen Amtskollegen, in dem man Trump um einen "Gefallen" fragen hört, bevor sie über eine Untersuchung von Bestechungsvorwürfen im osteuropäischem Land sprechen, die in Verbindung zum ehemaligen Vizepräsidenten und Trumps politischen Rivalen Joe Biden stehen.Als Reaktion auf diese Nachricht sanken US-Aktien, doch auf das gelbe Metall hatte sie kaum Auswirkung.Auch die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA waren im Fokus. Chinas Außenminister gab ab, dass China bereit sei, mehr US-amerikanische Waren zu kaufen. Zuvor zeigte Washington guten Willen, indem die Importzölle auf eine Reihe chinesischer Waren gelockert wurden. Offizielle beider Seiten werden ihre Gespräche im Oktober in Washington fortsetzen.© Redaktion GoldSeiten.de