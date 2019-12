Teranga Gold Corp.: Satte Reaktion im Tagesverlauf!

"Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt." Teranga Gold startet nach Bekanntgabe des großen Deals (siehe Update von gestern Nachmittag) schwach in den Handel und die Aktie befand sich in den ersten Handelsstunden auf dem Weg in Richtung Ausgabepreis (5,10 CAD) für den Eigenkapitalanteil. Bis 5,28 CAD ging es nach unten und alles sah danach aus, als würde der Markt wieder blind auf die Kapitalerhöhung schauen, ohne des Potential dieses Projekt-Kaufs überhaupt zu beachten.Doch dann wendete sich das Blatt und die Umsätze zogen dramatisch an. Die Aktie schaffte es nicht nur zurück auf das Vortagesniveau, sondern lag am Ende mit fast 10% Gewinn!Am Ende des Tages wurden über 2,5 Millionen Aktien gehandelt und technisch sieht die Aktie exzellent aus.Laut meinen Quellen hatten Spekulanten jüngst eine Rekord-Short-Position von mehr als 3,5 Millionen Aktien auf Teranga Gold aufgebaut. Es ist nur eine Vermutung, doch es kann gut sein, dass diese gestern einen miesen Tag hatten:Endlich einmal eine Reaktion, wie sie sich gehört. Der Kauf des Projektes macht für Teranga extrem viel Sinn und die Synergie-Effekte sind dramatisch. Anders als bei vielen anderen Übernahmen, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben.Bereits im 2. Halbjahr 2020 könnte Teranga Gold von dem neuen Projekt abbauen und das Unternehmen katapultiert sich dann in die Top-Liga in Afrika. Ich bleibe unverändert dabei.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.