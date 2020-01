Swissmint - "Kleinste Goldmünze der Welt"

Am 23. Januar 2020 brachte die Schweizer Prägestätte Swissmint eine 0,063 Gramm schwere 1/4-Franken-Goldmünze mit einem Durchmesser von 2,96 Millimeter heraus. Sie ist damit kleiner als der Kopf eines Streichholzes. Die Swissmint wollte mit dieser Münze laut Pressemitteilung "Grenzen verschieben, technische Möglichkeiten ausreizen und Einzigartiges leisten".Die Motivseite ziert das berühmte Bild Albert Einsteins mit ausgestreckter Zunge. Daneben befindet sich die Jahreszahl 2020. Auf der Vorderseite befindet sich der Nennwert von ¼ Franken sowie der Schriftzug "HELVETIA" über dem Schweizer Kreuz. In der Rundschrift sind außerdem die Angaben zur Feinheit von "AU 999.9" sowie dem Feingewicht von 1/500 Unzen.Die Goldmünze eine "Sonderprägung" in limitierter Auflage.Da die geprägten Seiten der Münze mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, werden sie in einer Verpackung mit Vergrößerungslinsen und Licht geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de