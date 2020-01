Sierra Metals: Überragende Produktionsergebnisse für 2019 und Prognose für 2020

Konsolidierte Produktion 3 Monate 12 Monate Q4 2019 Q4 2018 Var. % Q4 2019 Q1 2019 Q4 2018 Var. % Verarbeitete Tonnen 731.500 599.297 22 % 2.671.853 568.401 2.325.288 15 % Tagesdurchsatz 8.360 6.849 22 % 7.634 6.496 6.644 15 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 871 701 24 % 3.375 691 2.716 24 % Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 11.308 8.932 27 % 39.889 7.732 33.968 17 % Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 9.924 7.948 25 % 35.452 6.954 27.714 28 % Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 25.590 17.545 46 % 81.083 16.421 76.831 6 % Gold, produzierte Unzen 3.615 2.137 69 % 11.632 1.986 7.743 50 % Silberäquivalent, produzierte Unzen (in Tsd.)(1) 5.016 4.445 13 % 18.721 3.988 17.988 4 % Kupferäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)(1) 32.510 23.447 39 % 111.678 21.767 95.184 17 % Zinkäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)(1) 81.919 56.287 46 % 267.658 50.562 215.053 24 %

Yauricocha-Produktion 3 Monate 12 Monate Q4 2019 Q4 2018 Var. % Q4 2019 Q1 2019 Q4 2018 Var. % Verarbeitete Tonnen 321.701 268.363 20 % 1.116.919 233.814 1.106.649 1 % Tagesdurchsatz 3.677 3.067 20 % 3.191 2.672 3.162 1 % Silbergehalt (g/t) 60,14 64,06 -6 % 63,24 63,51 60,32 5 % Kupfergehalt 1,05 % 1,06 % -1 % 1,06 % 1,00 % 0,97 % 9 % Bleigehalt 1,55 % 1,51 % 3 % 1,57 % 1,45 % 1,30 % 21 % Zinkgehalt 4,05 % 3,41 % 19 % 3,72 % 3,56 % 3,55 % 5 % Goldgehalt (g/t) 0,60 0,57 5 % 0,59 0,55 0,58 2 % Silbergewinnung 79,75 % 72,66 % 10 % 79,20 % 77,23 % 72,85 % 9 % Kupfergewinnung 75,49 % 74,89 % 1 % 77,05 % 74,80 % 70,84 % 9 % Bleigewinnung 88,39 % 84,42 % 5 % 89,33 % 88,19 % 83,75 % 7 % Zinkgewinnung 89,11 % 87,07 % 2 % 88,52 % 89,51 % 88,74 % 0 % Goldgewinnung 21,22 % 17,20 % 23 % 19,74 % 18,09 % 16,63 % 19 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 496 402 24 % 1.799 369 1.563 15 % Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 5.648 4.702 20 % 20.059 3.863 16.741 20 % Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 9.691 7.528 29 % 34.548 6.605 26.520 30 % Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 25.590 17.545 46 % 81.083 16.421 76.761 6 % Gold, produzierte Unzen 1.322 850 55% 4.165 753 3.403 22 % Zinkäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)(1) 58.102 40.640 43 % 187.672 35.911 157.151 19 %

Bolivar-Produktion 3 Monate 12 Monate Q4 2019 Q4 2018 Var. % Q4 2019 Q1 2019 Q4 2018 Var. % Verarbeitete Tonnen (t) 348.434 272.645 28 % 1.269.697 263.238 1.031.750 23 % Tagesdurchsatz 3.982 3.116 28 % 3.628 3.008 2.948 23 % Kupfergehalt 0,87 % 0,89 % -2 % 0,85 % 0,81 % 0,95 % -10 % Silbergehalt (g/t) 20,98 19,00 10 % 19,81 19,47 17,69 12 % Goldgehalt (g/t) 0,32 0,21 54 % 0,27 0,19 0,17 54 % Kupfergewinnung 84,76 % 79,27 % 7 % 83,02 % 82,24 % 79,95 % 4 % Silbergewinnung 78,69 % 77,14 % 2 % 79,18 % 79,14 % 77,08 % 3 % Goldgewinnung 62,28 % 64,29 % -3 % 63,54 % 67,87 % 68,55 % -7 % Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 5.659 4.230 34 % 19.830 3.869 17.227 15 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 185 128 44 % 640 130 452 42 % Gold, produzierte Unzen 2.216 1.163 91 % 6.974 1.100 3.968 76 % Kupferäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)(1) 8.099 5.426 49 % 27.234 5.083 21.323 28 %

Cusi-Produktion 3 Monate 12 Monate Q4 2019 Q4 2018 Var. % Q4 2019 Q1 2019 Q4 2018 Var. % Verarbeitete Tonnen (t) 61.365 58.289 5 % 285.236 71.349 186.889 53 % Tagesdurchsatz 701 666 5 % 815 815 534 53 % Silbergehalt (g/t) 120,51 111,10 8 % 129,05 105,27 140,17 -8 % Goldgehalt (g/t) 0,14 0,16 -14 % 0,15 0,15 0,16 -6 % Bleigehalt 0,23 % 0,41 % -43 % 0. 0,19 % 0,30 % 0,36 % -47 % Zinkgehalt 0,23 % 0,49 % -53 % 0,19 % 0,32 % 0,40 % -52 % Silbergewinnung (Flotation) 79,82 % 82,06 % -3 % 79,10 % 79,53 % 83,10 % -5 % Goldgewinnung (Auslaugung) 28,36 % 40,72 % -30 % 36,14 % 37,53 % 39,14 % -8 % Bleigewinnung 74,00 % 80,61 % -8 % 75,40 % 75,21 % 79,92 % -6 % Zinkgewinnung 0,00 % 0,00 % N.R. 0,00 % 0,00 % 4,26 % -100 % Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 190 171 11 % 936 192 700 34 % Gold, produzierte Unzen 78 124 -37 % 493 133 372 32 % Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 232 421 -45 % 904 349 1.194 -24 % Zinkproduktion (000 Pfund) 0 0 N.R. 0 0 71 -100 % Zink, produzierte Pfund (in Tsd.)(1) 209 207 1 % 1.029 224 813 27 %

Prognose 2020 2019 Von Bis Effektiv Silber, Unzen (in Tsd.) 4.333 5.016 3.375 Kupfer, Pfund (in Tsd.) 51.605 57.339 39.889 Blei, Pfund (in Tsd.) 28.174 31.304 35.452 Zink, Pfund (in Tsd.) 86.630 96.256 81.083 Gold, Unzen 10.922 12.136 11.632 Silberäquivalent, Unzen (in Tsd.)1 20.115 22.551 18.721 Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)1 127.062 142.450 111.678 Zinkäquivalent, Pfund (in Tsd.)1 331.061 371.153 267.658

Mine Äquivalent, Produktionsspanne** Förderkosten je AISC (USD)* je ZnEqLb oder ZnEqLb oder CuEqLb oder CuEqLb oder AqEqLb AqEqLb Yauricocha Zink-Äq, Pfund (in Tsd.) 208.328 231.476 0,46 $ 0,77 $ Bolivar Kupfer-Äq, Pfund (in Tsd.) 36.161 40.179 1,30 $ 1,75 $ Cusi Silber-Äq, Pfund (in Tsd.) 1.732 2.126 11,90 $ 15,18 $

- Fortsetzung der 11-jährigen Erfolgsgeschichte mit konsolidiertem jährlichem Wachstum beim Erzdurchsatz- Rekordmarke beim vierteljährlichen Erzdurchsatz der Minen Yauricocha und Bolivar- Die Produktionsprognose für 2020 beträgt 135 Millionen Pfund* Kupferäquivalent gegenüber einer Produktion von 112 Millionen Pfund im Jahr 2019; die Silberäquivalent-Produktionsprognose für 2020 beträgt 21 Millionen Unzen* gegenüber einer Produktion von 19 Millionen Unzen im Jahr 2019; und die Zinkäquivalent-Produktionsprognose für 2020 beträgt 351 Millionen Pfund* gegenüber einer Produktion von 268 Millionen Pfund im Jahr 2019- Die Expansionsprojekte des Unternehmens steigern den prozentualen Umsatzerlös aus dem Kupfergeschäft von 40 % im Jahr 2019 und 36 % im Jahr 2018 auf 45 % im Jahr 2020 (Mitte der Prognosespanne). Silber ist zweitwichtigster Umsatzträger mit 23 % des für 2020 prognostizierten Umsatzerlöses (Mitte der Prognosespanne).- Laut EBITDA-Prognose für 2020 ist ein Ergebnis zwischen 109 und 126 Millionen US-Dollar zu erwarten.*Bei Annahme der Mitte der Prognosenspanne für die Produktionsmenge in 2020 Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) veröffentlicht die Produktionsergebnisse für das vierte Quartal 2019, das gesamte Jahr 2019 sowie die Prognosen für Produktion, Kosten, EBITDA und Investitionen für 2020.Die Ergebnisse beziehen sich auf drei Untertageminen von Sierra Metals in Lateinamerika: die Polymetallmine Yauricocha in Peru und die Kupfer- und Silberminen Bolivar und Cusi in Mexiko.- Silberproduktion von 3,4 Millionen Unzen – Steigerung um 24 % gegenüber 2018- Kupferproduktion von 39,9 Millionen Pfund – Steigerung um 17 % gegenüber 2018- Zinkproduktion von 81,1 Millionen Pfund – Steigerung um 6 % gegenüber 2018- Bleiproduktion von 35,5 Millionen Pfund – Steigerung um 28 % gegenüber 2018- Goldproduktion von 11.632 Unzen – Steigerung um 50 % gegenüber 2018- Insgesamt 2,7 Millionen Tonnen verarbeitet – Steigerung um 15 % gegenüber 2018- Silberproduktion von 0,9 Mio. Unzen – Steigerung um 24 % gegenüber 4. Quartal 2018- Kupferproduktion von 11,3 Millionen Pfund – Steigerung um 27 % gegenüber 4. Quartal 2018- Zinkproduktion von 25,6 Millionen Pfund – Steigerung um 46 % gegenüber 4. Quartal 2018- Bleiproduktion von 9,9 Millionen Pfund – Steigerung um 25 % gegenüber 4. Quartal 2018- Goldproduktion von 3.615 Unzen – Steigerung um 69 % gegenüber 4. Quartal 2018Im 4. Quartal 2019 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten vierteljährlichen Erzdurchsatz in Rekordhöhe, was auf den vierteljährlichen Erzdurchsatz der Minen Yauricocha und Bolivar zurückzuführen ist. Mit diesen Ergebnissen setzt das Unternehmen den Trend der Produktionssteigerungen fort, die in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 erzielt wurden und zu starken konsolidierten Jahresproduktionszahlen führten.Die Metallproduktion in Yauricocha stieg im 4. Quartal 2019 um 43 % im Vergleich zum 4. Quartal 2018, was auf einen um 20 % höheren Erzdurchsatz, einen um 19 % höheren Zinkgehalt sowie eine höhere Ausbeute bei allen Metallen zurückzuführen ist. In Bolivar führten der um 28 % höhere Erzdurchsatz und die höheren Silber- und Goldgehalte zu einer 49-prozentigen Steigerung der produzierten Pfund Kupferäquivalent im 4. Quartal 2019 gegenüber dem 4. Quartal 2018. In der Mine Cusi wurde ein 5-prozentiger Anstieg des Durchsatzes und ein um 8 % höherer Silbergehalt durch geringere Blei- und Goldgrade kompensiert und ergab eine Produktion in Unzen Silberäquivalent, die der des 4. Quartals 2018 entspricht.Im Verlauf des Jahres 2019 stieg die jährliche konsolidierte Produktion von Silber, Kupfer, Zink, Blei und Gold um 24 %, 17 %, 6 %, 28 % bzw. 50 %.Igor Gonzales, Präsident und CEO bei Sierra Metals, kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit den starken Produktionsergebnissen des Unternehmens im 4. Quartal, die zu einem soliden Produktionsjahr 2019 beigetragen haben. Das Unternehmen profitiert weiterhin von den erfolgreichen betrieblichen Verbesserungsprogrammen in allen Minen.Die Expansionsvorhaben in der Mine Bolivar wurden abgeschlossen, wodurch die Produktion auf bis zu 5.000 Tonnen pro Tag erhöht wurde. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine Durchsatzerhöhung in Cusi auf 1.200 Tonnen pro Tag umgesetzt. Zudem hat das Unternehmen alle notwendigen Arbeiten abgeschlossen und bei den Behörden in Peru die erforderlichen Unterlagen für die Erweiterung der Mine Yauricocha auf 3.600 Tonnen pro Tag eingereicht. Die Erteilung der Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung wird in diesem Jahr erwartet. Ferner hat das Unternehmen die aktualisierten Life of Mine Plans fast abgeschlossen und arbeitet an der Fertigstellung von Vor-Machbarkeits- und Machbarkeitsstudien auf der Basis der vielversprechenden Ergebnissen der PEA für alle drei Minen, die positive wirtschaftliche Ergebnisse zeigen und das Potenzial für zukünftige wichtige Produktionserweiterungen bestätigen.In Yauricocha haben wir im 4. Quartal 2019 die Sanierung des unteren Teils des Mascota-Schachts sowie der Infrastruktur und der Anschlüsse für den Yauricocha-Tunnel abgeschlossen, was einen schnelleren Umschlag der Trolley-Lokomotiven sowie eine höhere Kapazität und erleichterte Handhabung größerer Erz- und Abfallmengen ermöglicht. Die durch den Tunnel transportierte Tonnage kann weiter erhöht werden, wenn in Zukunft größere Lokomotiven und Erzwagen ergänzt werden.Im 1. Quartal 2020 wird der Yauricocha-Schacht bis Sohle 1270 abgeteuft, um Zugang zu weiteren Reserven und Ressourcen der Mine zu erhalten. Es wird erwartet, dass im Laufe dieses Jahres weitere Ladebuchten auf der Sohle 1210 hinzugefügt werden. Außerdem werden die Arbeiten an einer Rampe fortgesetzt, die Sohle 920 mit Sohle 720 in Yauricocha verbindet und eine zusätzliche Kapazität von 10.000 Tonnen pro Monat für den Transport von Erz und Abfällen aus der Mine bereitstellt.“Abschließend bemerkte er: „2020 wird ein wichtiges Jahr für das Unternehmen, da wir die Produktion in Mexiko hochfahren und gleichzeitig die Modernisierung und Verbesserung aller Bergwerke unter Anwendung der besten Betriebsverfahren vorantreiben. Diese Veränderungen sollten es dem Unternehmen ermöglichen, die Metallproduktion auf neue Rekordmarken zu erhöhen. Unsere unternehmensweit laufenden Brachflächen-Explorationsprogramme werden ihrerseits zu einem weiteren, signifikanten Ausbau der Reserven und Ressourcen führen, was den Wert unserer Aktiva im kommenden Jahr steigern wird.“(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 0,92 $/lb Pb, 1,07 $/lb Zn, 1.506 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 0,91 $/lb Pb, 1,14 $/lb Zn, 1.404 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02 $/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269 $/oz Au.Die Produktion der Mine Yauricocha stieg trotz der negativen Auswirkungen des 28-tägigen illegalen Streiks in der ersten Hälfte des Jahres 2019 an. Das Bergwerk verarbeitete 2019 insgesamt 1.116.919 Tonnen, dies entspricht einem Anstieg um 1 % gegenüber 2018, und 321.701 Tonnen im vierten Quartal 2019, ein Anstieg um 20 % gegenüber dem 4. Quartal 2018. Die Produktionsmenge von Zinkäquivalent im 4. Quartal 2019 stieg um 43 % aufgrund eines höheren Erzdurchsatzes, höherer Fördermengen für Zink (19 %), Blei und Gold sowie höherer Ausbeuten bei allen Metallen an. Der höhere Zinkgehalt und die Zinkproduktion, die im 4. Quartal 2019 erzielt wurden, sind auf eine erhöhte Produktion aus hochgradigen kleinen Erzkörpern („Cuerpos Chicos“) zurückzuführen.Die Zinkäquivalent-Produktionsmenge verzeichnete im Jahr 2019 einen Zuwachs von 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Verlauf des Jahres 2019 stieg die Jahresproduktion von Silber, Kupfer, Zink, Blei und Gold um 15 %, 20 %, 6 %, 30 % und 22 % bzw. bis 2018.Eine Zusammenfassung der Produktion aus der Yauricocha-Mine für das 4. Quartal 2019 ist unten aufgeführt:(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 0,92 $/lb Pb, 1,07 $/lb Zn, 1.506 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 0,91 $/lb Pb, 1,14 $/lb Zn, 1.404 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02 $/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269 $/oz Au.Im Jahr 2019 verarbeitete die Bolivar-Mine 1.269.697 Tonnen, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 2018 entspricht. Der durchschnittliche tägliche Erzdurchsatz, der im vierten Quartal realisiert wurde, betrug etwa 4.000 Tonnen pro Tag (tpd) und erreichte 4.682 tpd im Dezember 2019, womit das Ziel von 4.250 tpd übertroffen wurde. Der Rekorddurchsatz im 4. Quartal 2019 betrug 348.434 Tonnen, was im Vergleich zum 4. Quartal 2018 einem Anstieg um 28 % entsprach. Der höhere Durchsatz und die höheren Gold- und Silbergehalte führten im 4. Quartal 2019 trotz der Reduzierung der Kupfergehalte um 2 % zu einem Anstieg der Produktionsmenge in Kupferäquivalent um 49 % im Vergleich zum 4. Quartal 2018. Die im Laufe des Jahres durchgeführte Entwicklungsarbeit durch die Erhöhung der Rampen und Zufahrten verbesserte den Zugang zu mehr Abbaukammern und trug somit ebenfalls zum höheren Durchsatz bei. Die Unternehmensführung ist mit den Fortschritten bei den Erweiterungsplänen der Mine Bolivar zufrieden, deren Produktion im Jahr 2020 voraussichtlich kontinuierlich steigen und bis zum 4. Quartal 2020 etwa 5.000 tpd erreichen wird. Die Zone Bolivar West hat nun einen Anteil von etwa 40 % an der Erzproduktion, der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 auf 50 % steigen wird.Bei Kupferäquivalent stieg die Produktionsmenge in der Mine Bolivar 2019 um 28 % gegenüber 2018 an, wobei die Produktionsmenge von Kupfer um 15 %, von Silber um 42 % und von Gold um 76 % zunahm. Im vierten Quartal 2019 stieg die Kupferproduktion um 34 % auf 5.659.000 Pfund, die Silberproduktion um 44 % auf 185.000 Unzen und die Goldproduktion um 91 % auf 2.216 Unzen im Vergleich zum vierten Quartal 2018. Die deutlich höhere Silber- und Goldproduktion ist auf die höheren Silber- und Goldgehalte in der Zone Bolivar West im Vergleich zur Zone El Gallo zurückzuführen. Der 49-prozentige Anstieg der Produktion in Kupferäquivalent ergibt sich aus dem höheren Durchsatz und den höheren Silber- und Goldgehalten.Eine Zusammenfassung der Produktion der Mine Bolivar für das 4. Quartal 2019 ist unten aufgeführt:(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 0,92 $/lb Pb, 1,07 $/lb Zn, 1.506 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 0,91 $/lb Pb, 1,14 $/lb Zn, 1.404 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02 $/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269 $/oz Au.Die Jahresproduktion der Mine Cusi lag 2019 bei 285.236 Tonnen, was ein Plus von 53 % gegenüber 2018 bedeutet. Die Gesamtmenge des verarbeiteten Erzes stieg im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum 4. Quartal 2018 um 5 % auf 61.365 Tonnen. Der höhere Durchsatz wurde trotz des Anstiegs der Silbergehalte um 8 % durch niedrigere Gehalte und Ausbeuten bei allen Metallen teilweise aufgewogen, was im 4. Quartal 2019 zu einem Anstieg der Produktionsmenge in Silberäquivalent um 1 % gegenüber dem 4. Quartal 2018 führte.Die Produktionsmenge bei Silberäquivalent stieg im Laufe des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um 27 %, da die Silberproduktion um 34 % auf 936.000 Unzen, die Goldproduktion um 32 % auf 493 Unzen und die Bleiproduktion um 24 % auf 904.000 Pfund zunahm. Im Jahr 2019 wurde kein Zink produziert. Im Vorjahr hatte die Produktionsmenge von Zink noch 71.000 Pfund betragen. Im 4. Quartal 2019 stieg die Silberproduktion jedoch um 11 %, während die Gold- und Bleiproduktion um 37 % bzw. 45 % niedriger als im 4. Quartal 2018 ausfiel.Eine Zusammenfassung der Produktion der Mine Cusi für das 4. Quartal 2019 ist nachstehend aufgeführt:(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 0,92 $/lb Pb, 1,07 $/lb Zn, 1.506 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 0,91 $/lb Pb, 1,14 $/lb Zn, 1.404 $/oz Au.Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02 $/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269 $/oz Au.Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produktion im Jahr 2020 zwischen 127,1 und 142,5 Millionen kupferäquivalenten Pfund, die silberäquivalente Produktion zwischen 20,1 und 22,6 Millionen Unzen und die zinkäquivalente Produktion zwischen 331,1 und 371,2 Millionen Pfund liegen wird. Die Erhöhung der prognostizierten Produktionsmengen für Kupfer (Pfund) und Silber (Unzen) für 2020 gegenüber den erreichten Produktionsmengen im Jahr 2019 ist auf die erheblichen Steigerungen bei Durchsatz und Ausbeute zurückzuführen, die für Bolivar und Yauricocha zu erwarten sind.Eine Tabelle mit einer Zusammenfassung der Produktionsrichtlinien für 2020 ist nachstehend aufgeführt:(1) Die Prognose der Produktionsmengen von Metalläquivalenten im Jahr 2020 basiert auf folgenden Preisen: 17,91 $/oz Ag, 2,84 $/lb Cu, 0,92 $/lb Pb, 1,09 $/lb Zn, 1.484 $/oz Au.Die effektive metalläquivalente Produktion im Jahr 2019 wurde anhand der in 2019 erzielten Preise berechnet (16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 0,91 $/lb Pb, 1,14 $/lb Zn, 1.404 $/oz Au).Die nach Minen aufgeschlüsselte Prognose der Produktionsmengen für 2020, die Förderkosten und die allgemeinen Unterhaltskosten der Produktion („AISC“) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Alle Kosten sind in US-Dollar angegeben. Die Förderkosten und die AISC-Prognose sind je zinkäquivalentes Pfund in Yauricocha, kupferäquivalentes Pfund in Bolivar und silberäquivalente Unze in Cusi angegeben.* AISC beinhaltet Verarbeitungs- und Raffinationskosten, Vertriebskosten, allgemeine Verwaltungskosten und Investitionskosten (Capex).** Angaben in silberäquivalenter Unze, kupferäquivalentem Pfund und zinkäquivalentem Pfund für 2020 wurden anhand folgender Metallpreise berechnet:17,94 $/oz Ag, 2,84 $/lb Cu, 1,09/lb Zn, 0,92/lb Pb, 1.484/oz Au.Die konsolidierte EBITDA-Prognose einschließlich der Unternehmenskosten wird voraussichtlich zwischen 109,2 Mio. USD und 126,2 Mio. USD liegen und lässt sich wie folgt aufschlüsseln: