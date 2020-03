WGC-CEO: Rolle des Goldes so relevant wie eh und je

Gold spielt noch immer eine "wichtige Rolle" in den Portfolios von Investoren, meint David Tait, CEO des World Gold Council, laut Kitco News . In einem Statement vom Mittwoch erklärte er, dass auch der WGC Maßnahmen ergreifen würde, um seine Angestellten zu schützen, wobei ein Großteil des Personals von Zuhause arbeiten würde.Ebenso sprach er die Auswirkungen für die Märkte an. "Ich habe mehr als 30 Jahre lang im Herzen der Finanzmärkte gearbeitet und dachte, ich hätte alles gesehen: der Black Monday, die asiatische Währungskrise, das Platzen der Dot-Com-Blase und die Weltfinanzkrise", meinte Tait. "Doch das hier ist anders.""Angesichts eines gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schocks taumeln wir umher, und Geld- sowie Fiskalpolitik sind nicht gut genug ausgerüstet, um ihn zu handhaben." Anfänglich wurde der Goldpreis durch rapide Assetverkäufe sowie einer Flucht zum Bargeld beeinflusst."Ungeachtet der aktuellen Preisvolatilität glaube ich, dass Gold so relevant wie eh und je ist und in den kommenden Jahren weiterhin eine zunehmend wichtige Rolle in Investorenportfolios spielen wird. Die langfristigen Folgen der wachsenden Haushaltsdefizite, negativen Realzinsen und der Abwertung von Währungen werden Gold in Zukunft unterstützen."© Redaktion GoldSeiten.de