Goldraffinerien arbeiten mit reduzierter Kapazität

Drei der weltweit größten Goldraffinerien erklärten kürzlich, wie Reuters berichtet, dass sie nach der zweiwöchigen Schließung teilweise wieder öffnen würden. Valcambi, Argor-Heraeus und PAMP, die sich nahe der schweizer Grenze zu Italien befinden, wurden am 20. März durch Regierungsanordnung geschlossen. Insgesamt verarbeiten sie etwa 1.500 Tonnen Gold im Jahr.Valcambi und Argor erklärten am Sonntag, dass man eine Regierungsgenehmigung erhalten habe, um ab dem 6. April teilweise zu öffnen. PAMP erklärte am Freitag, dass man eine derartige Erlaubnis erhalten habe. Dies setzte jedoch voraus, dass man ein genaueres Auge auf Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen werfe.Valcambi und PAMP erklärten, dass man somit bei weniger als 50% Kapazität arbeiten würde. Argor meinte, es würde ein "reduziertes Arbeitsregimen" verfolgen.© Redaktion GoldSeiten.de