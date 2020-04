Bernanke: Es könnte ein sehr schlechtes Jahr für die Wirtschaft werden

Ben Bernanke, der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, hält Vergleiche zwischen der Weltwirtschaftskrise und der heutigen Wirtschaft für schlecht, wie MarketWatch berichtet. "Die Leute haben Vergleiche mit der Weltwirtschaftskrise angestellt. Das ist kein guter Vergleich. Die Krise dauerte 12 Jahre", erklärte er in einer Präsentation am Dienstag."Dies ist wie eine Naturkatastrophe und die Reaktion ist mehr wie eine notfallmäßige Entlastung anstatt typischer Stimuli und anti-rezessioneller Maßnahmen." Er meinte, er sei "ziemlich zufrieden" mit den fiskal- und geldpolitischen Reaktionen.Seine Prognose für die Wirtschaft war jedoch ziemlich düster. Er meinte, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal auf Jahresbasis um 30% oder mehr fallen könnte. Ebenso hielt er es für möglich, dass die Wirtschaft im Sommer Operationen teilweise wiederaufnehmen und diese im Herbst wieder aussetzen könnte."Allgemein könnte es also ein sehr schlechtes Jahr für die Wirtschaft werden", so Bernanke.© Redaktion GoldSeiten.de