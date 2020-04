Am Mittwoch stieg der Goldpreis aufgrund Erwartungen weiterer fiskal- und geldpolitischer Anreizmaßnahmen um 1,9%, so berichtet CNBC . "Das ist der perfekte Sturm für Gold… Fortwährende Käufer kaufen Gold aufgrund des weltweiten Stimulus", so Michael Matousek von U.S. Global Investors."Gold befindet sich in einem Bullenmarkt. Es wird Ihnen schwer fallen, etwas anderes zu finden, was diese Art von Preisentwicklung zeigt und dieser Trend, der derzeit vorherrscht, zieht die Leute natürlich an." Gold profitiert tendenziell von Anreizmaßnahmen der Zentralbanken, da es oft als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung angesehen wird."Der Goldpreis ist ein wirtschaftliches und politisches Barometer unseres Wohlbefindens und Investoren tun das, was Zentralbank tun: Sie kaufen Gold, um Währungen zu stützen", so George Gero von RBC Wealth Management.Ein Anstieg der Ölpreise sowie Hoffnung auf weitere Regierungsstimuli, um das wirtschaftliche Leid einzudämmen, das durch den Coronavirus verursacht wurde, beruhigten die weltweiten Aktienmärkte am Mittwoch etwas.© Redaktion GoldSeiten.de