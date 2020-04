Silver Institute - World Silver Survey 2020

Kürzlich veröffentlichte das Silver Institute in Zusammenarbeit mit dem GFMS Team von Refinitiv seinen jährlichen Bericht, das "World Silver Survey." Aus diesem Bericht geht hervor, dass die Silbernachfrage im letzten Jahr im Vergleich zu 2018 um 0,4% auf 991,8 Millionen Unzen Silber gestiegen ist.Der durchschnittliche Silberpreis belief sich im vorherigen Jahr auf 16,21 US-Dollar je Unze, mit einer Preisspanne von 14,38 US-Dollar bis 19,31 US-Dollar je Unze Silber.Die Nachfrage nach Silbermünzen und -barren fiel 40% niedriger als die Rekordwerte 2015 aus und blieb das dritte, aufeinanderfolgende Jahr unter 200 Millionen Unzen Silber. Die Nachfrage nach Silberschmuck fiel 2019 um 1% auf 201,3 Millionen Unzen Silber. Die weltweite Nachfrage nach Silberwaren ging ebenfalls um 9% auf 59,8 Millionen Unzen zurück. Die globale Nachfrage aus der Industrie fiel 2019 um 0,1% auf 510,9 Millionen Unzen des grauen Edelmetalls.Die Bergbauproduktion der Silberminen verzeichnete 2019 einen Rückgang um 1% auf 836,5 Millionen Unzen. Das Angebot an Altsilber stieg hingegen um 1% auf 169,9 Millionen Unzen. Der physische Überschuss am Silbermarkt belief sich 2019 auf insgesamt 31,3 Millionen Unzen Silber; das ist der vierte, aufeinanderfolgende Überschuss.Den vollständigen Bericht können Sie in englischer Sprache hier herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de