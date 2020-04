Bank of Nova Scotia fährt Metallgeschäft herunter

Die Bank of Nova Scotia (Scotiabank) erklärte an ihre Angestellten gewandt, dass man das unternehmenseigene Metallgeschäft schließen würde, so berichtet die Financial Post . Jahrelang galt Scotia als weltweit größter Kreditgeber innerhalb der physischen Edelmetallbranche, mit einer Geschichte, die bis zur Gründung des Londoner Goldhändlers Mocatta Bullion im Jahr 1684 zurückreicht."Scotia hatte eine weltweite Telefonkonferenz mit allen Mitarbeitern der Metallbranche und erklärte, dass man das Metallgeschäft schließen würde", so eine Quelle. Ein Sprecher der Scotiabank gab dazu keinerlei Kommentare ab. Quellen zufolge würde Scotia keinen neuen Geschäftszweig aufnehmen und bestehende Aktivitäten bis Beginn 2021 herunterfahren.© Redaktion GoldSeiten.de