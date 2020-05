Venezuela bittet Bank of England um Goldverkauf

Venezuela bittet die Bank of England, einen Teil der Goldreserven des Landes, die dort gehalten werden, zu verkaufen und den Erlös an die UN zu schicken, um bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu helfen, berichtet Reuters Derartige Bemühungen deuten darauf hin, dass Präsident Maduro verzweifelt darauf aus ist, finanzielle Ressourcen zu gewinnen, während das Land unter niedrigen Ölpreisen, US-Sanktionen und der Corona-Quarantäne leidet.Auf Anfrage eines Kommentars erklärte das United Nations Development Programme, dass man kürzlich angesprochen worden sei, Mechanismen zu erforschen, um die existierende Ressourcen von der venezolanischen Zentralbank, die außerhalb des Landes gehalten werden, zur Finanzierung von Bemühungen zu verwenden, die Pandemie zu bekämpfen.Es sei nicht klar, wie viel Gold Venezuela die Bank of England bat zu verkaufen. Zum aktuellen Marktpreis wäre das venezolanische Gold bei der BoE etwa 1,7 Milliarden Dollar wert.© Redaktion GoldSeiten.de