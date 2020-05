US-Wirtschaft könnte sich in H2 2020 erholen

Über Nacht erklärte die US-amerikanische Federal Reserve, dass die US-Wirtschaft ihre Erholung von den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 womöglich in der zweiten Jahreshälfte 2020 beginnen könnte, berichtet Investing.com Doch die Institution warnte davor, dass das Wachstum wahrscheinlich gering und ungleichmäßig sein wird, während die USA die schlimmste Depression seit Jahren handhabt.Auch wenn einige Länder zu Beginn der Woche begannen, ihre Maßnahmen zu lockern, so beeinflusste die Angst vor einer zweiten Pandemiewelle den Risikoappetit der Investoren negativ. Investoren waren weiterhin auf Gold als sicherer Hafen aus. Man erwartet derzeit zudem die Reaktion Chinas auf die Behauptungen seitens USA, dass das Virus ursprünglich aus einem Labor in Wuhan stamme.© Redaktion GoldSeiten.de