Mashinsky: 25% Gold und 5% Bitcoin in Portfolio

David Lin von Kitco News sprach in dieser Woche mit Alex Mashinsky, dem CEO von Celsius Network, über dessen aktuelle Einschätzung zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzsituation. Mashinsky erklärt in dem Gespräch, dass die US-Notenbank derzeit durch ihre Stimuli Liquidität in den Markt injiziere, die sozusagen geliehenes Geld künftiger Generationen sei."All das ist langfristig nicht gut für uns. Was wir wirklich tun, ist aus der Zukunft leihen. Wir greifen in die Zukunft vor, leihen uns Geld von unseren Kindern und geben es heute aus, um unseren Lebensstil und unser Einkommensniveau zu retten. Und unseren Kindern überlassen wir dafür einen Schuldschein," so der Risikokapitalgeber und Unternehmer.Laut Mashinsky hat die Coronapandemie das wirtschaftliche Umfeld für immer verändert. "Das Coronavirus hat unsere Schuldenblase platzen lassen, was bedeutet, dass es unsere Wirtschaft für immer verändert hat," erklärt er. "Die Gewinner der Vergangenheit sind nicht die Gewinner der Zukunft."In Bezug auf eine geeignete Portfoliostrukturierung rät Mashinsky zu mehr Gold und Bitcoin als vor der Pandemie. Er hält 25% in Gold und 5% in Bitcoin für sinnvoll.© Redaktion GoldSeiten.de