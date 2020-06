Fundamentaldaten für Gold bleiben stark

"Gold steigt, nachdem Peking die Maßnahmen plötzlich verschärfte, wobei Schulen geschlossen bleiben und die Menschen angehalten werden, die Stadt nicht zu verlassen, wenn das nicht unbedingt notwendig sei", erklärte Alex Turro von RJO Futures laut CNBC "Jedes Mal, wenn der Goldpreis fällt, scheint es, als würden Investoren es als Kaufgelegenheit sehen", meinte auch Carlo Alberto De Casa von ActivTrades. Die Fundamentaldaten für Gold seien stark angesichts des Niedrigzinsumfeldes und der Unsicherheit um die Pandemie. Niedrige Zinsen würden die Opportunitätskosten reduzieren, Bullion zu halten, das keine Rendite abwirft.Die weltweiten Coronavirus-Fälle stiegen am Montag auf 8 Millionen, während Infektionen in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten ebenfalls stiegen. Außerdem erklärte die Bank of Japan, dass sie erwarten würde, etwa 110 Billionen Yen (etwa 1 Billion Dollar) via Marktoperationen und Kreditfazilitäten in die Wirtschaft zu pumpen.© Redaktion GoldSeiten.de