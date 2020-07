Bam Bam Resources erzielt bei Bohrungen die bis dato besten Gold-, Silber- und Kupferabschnitte bei Majuba Hill

Abschnitt Cu Ag (ppm) von-bis (Fuß)

5 Fuß 1,97 % 93,6 101 bis 106

1 Fuß 3,94 % 70 106 bis 107

3 Fuß 4,32 % 419 107 bis 110

2 Fuß 8,1 % 316 110 bis 112

5 Fuß 4,83 % 280 112 bis 117

4 Fuß 11,5 % 487 117 bis 121

1 Fuß 0,63 % 25,6 121 bis 122

3 Fuß 5,31 % 213 122 bis 125

2 Fuß 5,31 % 42,6 125 bis 127

3,5 Fuß 0,75 % 301 127 bis 130,5

- Durchörterung von 43 Fuß mit 4,0 % Cu und 204,4 g/t AgVancouver, 17. Juli 2020 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Kernbohrloch MHB-2 im Vorzeigekonzessionsgebiet Majuba Hill in Nevada bedeutende Kupfer- und Silberwerte ergeben hat.MHB-2 durchteufte ab der Oberfläche einen Abschnitt mit herausragenden Kupfer- und Silberwerten. Unter Anwendung eines längengewichteten Durchschnitts lieferte MHB-2 die folgenden hervorragenden Ergebnisse:- 146 Fuß (von 0 bis 146 Fuß) mit 1,41 % Cu und 97,6 ppm Ag einschließlich 28 Fuß (von 12 bis 40 Fuß) mit 0,74 % Cu und 120,8 ppm Ag und 43 Fuß (von 91 bis 134 Fuß) mit 4,0 % Cu und 204,4 ppm AgDer Abschnitt stellt die Kernlänge dar, die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist noch nicht bekannt. Der Abschnitt umfasste 34 Proben, wobei 33 der 34 Proben Werte von mehr als 0,05 % Kupfer ergaben.Der Kupferäquivalentwert schließt die Gold- und Silbergehalte ein und basiert auf einer Metallausbeute von 100 %. Der Kupferäquivalentwert wurde folgendermaßen berechnet: CuÄq% = (Cu % + ((Au-Gehalt x Au-Preis) + (Ag-Gehalt x Ag-Preis)) / (22,0462 x Cu-Preis x 31,0135 g/t).Der Kupferäquivalentwert (CuÄq) für den Bohrabschnitt aus MHB-2 beträgt:- 146 Fuß (von 0 bis 146 Fuß) mit 2,38 % CuÄqDer Kupferäquivalentwert wurde durch Umrechnung der längengewichteten Silberwerte in Kupfer unter Anwendung von Preisen von 17 US-Dollar pro Unze Silber und 2,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer berechnet.Das Loch lieferte zudem einen Abschnitt von 10 Fuß mit guten Goldwerten:- 10 Fuß (von 122 bis 132 Fuß) mit 1,283 ppm Au einschließlich 3,5 Fuß (von 127 bis 130,5 Fuß) mit 2,33 ppm AuPresident und CEO David Greenway sagt dazu: Ich könnte mit der heutigen Mitteilung nicht zufriedener sein. Dies ist eine deutliche Bestätigung dessen, was Majuba meiner Meinung nach liefern wird. Die Ergebnisse, die den Mittelpunkt unseres geplanten Bohrprogramms darstellen, sind wirklich nur ein Vorgeschmack darauf, was dieses Konzessionsgebiet zu bieten hat. Wir haben zwei Kernbohrlöcher niedergebracht, die eindeutig gezeigt haben, dass bei Majuba die Schlüsselelemente für ein bedeutendes porphyrisches Kupfer-, Silber- und Goldkonzessionsgebiet vorliegen. Wir gehen davon aus, dass unsere laufenden RC-Bohrungen in der Erweiterungszone Majuba Ridge die bekannte Oxidzone erweitern werden. Mit dem verfolgten Ansatz, der auf die Generierung von Wert im Boden abzielt, erschließen wir Majuba als ein weiteres wichtiges porphyrisches Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Nevada. Das Vorkommen ist nach wie vor in alle Richtungen und in der Tiefe offen, wobei sich der Gehalt in der Tiefe weiterhin verbessert.Die Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung lagert in Intrusivgesteinen mit porphyrischer Alteration. Drei der fünf Intrusionskomplexe bei Majuba enthalten Kupfer. Die Kupfer-Oxidmineralisierung an der Oberfläche lagert in der Quarz-Serizit-Pyrit-(QSP) -Zone. Die geologischen Kartierungen an der Oberfläche und die erneute Protokollierung der historischen Kernlöcher haben Alterationsschichtungen ergeben, wobei eine QSP-Zone in eine Kaliumalterationszone übergeht. Die Oxidation bei Majuba erstreckt sich bis in eine Tiefe von 800 Fuß. An der Grenze zwischen der QSP- und der Kaliumalterationszone wurde im historischen Bohrloch MMX-24 eine bedeutende Sulfid-Kupfermineralisierung ermittelt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52676/2020_07_17 BBR news MHB-2 Results_Final_DE_PRCOM.001.pngDie in MHB-2 ermittelte hochgradige Mineralisierung tritt in Verbindung mit Chalkosin, Azurit und Malachit auf. Im historischen Bohrkern wurde auch Cuprit festgestellt. Sie ähnelt damit der hochgradigen Mineralisierung, die aus den historischen unterirdischen Abbaustätten im mittleren Stollen gefördert wurde.Bohrloch MHB-2 wurde in nordöstlicher Richtung gebohrt, um nach Erweiterungen der Mineralisierung außerhalb der historischen Abbaustätten zu suchen.MHB-2 erprobte auch den Kontakt zwischen dem späten rhyolithischen Porphyr- und den frühen rhyolithischen Intrusionsgesteinskomplexen. Die in Bohrloch MHB-1 ermittelte Mineralisierung stammte aus dem späten rhyolithischen Porphyr.Der 146 Fuß lange Abschnitt mit 2,38 % CuÄq tritt innerhalb des frühen rhyolithischen Porphyrs auf. Kieselerde-Stockwerkgänge - mit und ohne Serizit - stehen häufig in Zusammenhang mit der Kupfer- und Silbermineralisierung.Die Zielzone Majuba Oxide Extension wird mittels RC-Bohrungen erprobt werden. Die Zone erstreckt sich über 1.000 Fuß in Richtung Osten der bekannten Oxid-Kupfer-Mineralisierungszone bis zum historischen Bohrloch MG1703. Das historische Bohrloch MG1703 durchschnitt gute Oxid-Kupfer-Gehalte. Am ausgeprägtesten ist die Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung in den frühen rhyolithischen, den felsischen und den späten rhyolithischen Intrusionskomplexen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52676/2020_07_17 BBR news MHB-2 Results_Final_DE_PRCOM.002.pngDas Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Das Bohrkernmaterial wird vom geologischen Berater des Unternehmens zum gesicherten Lager in Elko (Nevada) gebracht. Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Die Proben werden dann direkt zur Probenaufbereitungsanlage ALS in Elko (Nevada) transportiert. ALS transportiert das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 31 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver); sie werden dem Probenstrom für die Analyse hinzugefügt. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS wieder eingesammelt.Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie eine Fläche von 632 Acres in Privatbesitz samt den darin enthaltenen Rohstoffen gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs nach National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Bam Bam Resources Corp. 