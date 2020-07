Russische Gold- & Devisenreserven in KW 29 gesunken

Die Zentralbank der russischen Föderation meldete gestern die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Fremdwährungsbeständen per 17. Juli 2020. Wie aus den Daten hervorgeht, haben sich die Reserven im Vergleich zur Vorwoche leicht reduziert.Die Reserven betrugen demnach 574,0 Milliarden US-Dollar, was ein Minus von 0,2 Milliarden US-Dollar bedeutet. In der Woche bis Ende 10. Juli hatten sich die Bestände auf 574,2 Milliarden US-Dollar belaufen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de