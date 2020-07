Yamana Gold - Gibt es nach über 200% noch sinnvolle Kursziele?

Die Aktionäre von Yamana Gold Inc. feiern und huldigen seit Wochen ihren Lieblingsgoldförder aus Kanada. Die Aktie befindet sich nach dem Corona-Crash im März in einem regelrechten Höhenflug, der besonders durch den haussierenden Goldpreis auf Rekordniveau getragen wird. Doch wie weit kann es nach einer Kursverdreifachung jetzt überhaupt noch gehen?Seit über einem Jahr verhält sich Yamana Gold marktkonform gegenüber dem HUI-Index. Wer Yamana Gold kauft, kann im Prinzip davon ausgehen, dass er den Kursverlauf des HUI im Depot hat. Vor diesem Hintergrund ist es nicht allzu überraschend, dass sich der Kursverlauf der beiden "Märkte" stark ähnelt.Im langfristigen Monatschart wurde nach dem Ausbruch über das Hoch aus dem Jahre 2016 weiteres Kurspotenzial eröffnet. Dieses wird allerdings durch die diagonal verlaufende Widerstandslinie und die 1,5 Jahrzehnte währende Widerstandszone zwischen ca. 6 und 7,80 USD grob gedeckelt.Bis auf etwa 7,50 (Widerstandslinie) bis eben 7,80 USD könnte die Yamana Aktie in diesem Zusammenhang noch steigen. Doch dann dürfte auch hier erstmals seit knapp 12 Jahren der überkaufte Bereich erreicht sein. Eine entsprechende Gegenbewegung ist dann nach gut 250% Kursgewinn mehr als wahrscheinlich.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.