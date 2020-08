Portofino Resources stößt im Konzessionsgebiet Gold Creek auf hochgradige Goldproben

VANCOUVER, 18. August 2020 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus seinem Prospektionsprogramm im Konzessionsgebiet Gold Creek bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich 65 Kilometer westlich von Thunder Bay (Ontario). Zweck des ersten Prospektionsprogramms war es, die historischen Goldvorkommen zu bestätigen und Proben aus weiteren interessanten Bereichen zu entnehmen. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen wurden insgesamt 56 Stichproben entnommen. Zu den besten Werten zählen Proben mit einem Erzgehalt von 17,3 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) und 10,3 g/t Au, die aus dem Bereich der Zone AF Trench stammen. Die Probenergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.Das Konzessionsgebiet Gold Creek liegt im Zentrum des Goldgürtels Matawin, der von zahlreichen Goldvorkommen innerhalb des Grünsteingürtels Shebandowan definiert wird und in räumlichem Bezug zu felsischen Intrusionskörpern, großen Alterierungszonen und einer Sulfidmineralisierung steht, die auch mit der Verwerfung Crayfish Creek assoziiert sind (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53065/POR - GOLD CREEK SAMPLE RESULTS AUGUST 18 2020__DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1. Allgemeine Lage und Geologie des Konzessionsgebiets Gold Creek, Portofino Resources.Im Bereich des Konzessionsgebiets wurde auf einer Streichlänge von 1,5 km eine bedeutende Goldmineralisierung nachverfolgt; diverse Stichproben lieferten hier Werte von bis zu 759 g/t Au (Begehung des Konzessionsgebiets durch den Geologischen Dienst der Provinz Ontario) und die Firma Golden Share Mining ermittelte im Rahmen von Diamantbohrungen im Jahr 2008 bis zu 2,3 g/t Au auf 8,3 Metern (siehe Pressemeldung vom 24. Juli 2020). Die hochgradigen Goldfunde aus früherer Zeit und die oben dargestellten bedeutenden Bohrabschnitte stammen aus Gesteinsgängen aus Tonalit- und Syenit-Intrusionsgestein mit Quarzaderungen, welche die Schichtungen durchqueren.Im Rahmen des aktuellen Prospektions- und Beprobungsprogramm wurde nachgewiesen, dass sich innerhalb dieses Mineralisierungstyps hochgradige Goldanteile befinden. Das Feldteam bestätigte auch den guten Zustand der Forststraßen, die eine Zufahrt zu weiten Teilen des Konzessionsgebiets ermöglichen.Wir freuen uns außerordentlich über die hochgradigen Goldergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Gold Creek, meint David Tafel, CEO von Portofino. Angesichts dieser erfolgreichen ersten Probenahme und der jüngsten Ausdehnung unserer Konzessionsflächen, die wir durch Abstecken auf über 3.900 Hektar erweitern konnten, beabsichtigen wir, unser Team schon in Kürze wieder in das Konzessionsgebiet Gold Creek zu entsenden und die nun vorliegenden Ergebnisse zu überprüfen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53065/POR - GOLD CREEK SAMPLE RESULTS AUGUST 18 2020__DE_PRcom.002.pngPortofino hat mit der Aufstellung des gesamten Datenmaterials aus dem Konzessionsgebiet begonnen; alle bisher gesammelten und verfügbaren geologischen, geophysikalischen und geochemischen Daten sowie Bohrungsdaten werden erfasst. Eine Neuinterpretation der geologischen Eigenschaften und Strukturen wird bei der Prioritätenreihung jener Explorationszonen helfen, auf die man sich bei den nachfolgenden Erkundungen konzentrieren wird.Herr Mike Kilbourne, P. Geo., hat in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für das Unternehmen geprüft und genehmigt. Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.FÜR DAS BOARD:David G. FÜR DAS BOARD:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.com 