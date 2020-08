Gold Plus Mining beginnt mit hochauflösender helikoptergestützter Messung der Magnetfeldstärke auf McDonough East

VANCOUVER, 19. August 2020 - Gold Plus Mining Inc. (Gold Plus oder das Unternehmen )(CSE :GPMI) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Prospectair Geosurveys Inc. mit der Durchführung einer hochauflösenden helikoptergestützten Messung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet McDonough East (das Konzessionsgebiet) beauftragt hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Goldrevier Red Lake in Red Lake (Ontario). Die hochauflösende helikoptergestützte Messung der Magnetfeldstärke wird das gesamte Konzessionsgebiet mit 1.535 Hektar (3.793 Acres) Grundfläche abdecken und in Linienabständen von 50 m geflogen werden. Das Konzessionsgebiet befindet sich zu 100 % im Besitz von Gold Plus Mining Inc. und liegt 16 km nordwestlich von Red Lake (Ontario) (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53082/NR- GPMI Initiates High Res Magnetic Survey for McDonough East V2_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1. Lageplan des Konzessionsgebiets McDonough East im Goldrevier Red Lake.Flugemessungen der Magnetfeldstärke werden in der Explorationsbranche eingesetzt, um verschiedene Lithologien abzugrenzen und aussichtsreiche strukturelle Zonen in Gebieten mit begrenzten Grundgesteinsaufschlüssen zu kartieren. Strukturelle Merkmale sind ein wichtiger Bestandteil von orogenetischen Goldlagerstätten aus dem Archaikum im Goldrevier Red Lake. Die vom Ontario Geological Survey (Anm.: Geologischer Dienst der Provinz Ontario) durchgeführten regionalen Flugmessungen der Magnetfeldstärke erfassen Teile des Konzessionsgebiets, sind aber häufig zu grob (weit auseinander liegende Messlinien), um die für die Priorisierung der Bodenexplorationen benötigten Details zu liefern. Die enger beeinander liegenden Messlinien und die hochauflösenden Messungen der Magnetfeldstärke in geringer Flughöhe, die von Gold Plus Mining Inc. in Auftrag gegeben wurden, werden dazu dienen, die zukünftigen Explorationsbemühungen auf die aussichtsreichsten Zielgebiete zu konzentrieren.President und CEO Spencer Smyl meint: Das Konzessionsgebiet McDonough East ist eines von drei aussichtsreichen Konzessionsgebieten, die Gold Plus mittlerweile in einigen der ertragreichsten Bergbaugebiete in Kanada besitzt: die Region Golden Triangle in British Columbia, das Goldrevier Red Lake im Nordwesten von Ontario und die Region Abitibi in Quebec. Die Positionierung von Gold Plus im Goldrevier Red Lake ist von entscheidender Bedeutung und wir sehen den Ergebnissen der hochauflösenden helikoptergestützten Messung der Magnetfeldstärke entgegen, um Zielgebiete für bevorstehende Explorationsprogramme abzugrenzen und zu priorisieren.Wie bereits am 27. Juli und 10. August 2020 bekannt gegeben, führt das Unternehmen derzeit eine nicht vermittelte Non-Flow-Through-Privatplatzierung von bis zu 7.333.333 Einheiten durch, um bei einem Preis von 0,15 Dollar pro Einheit einen Erlös von bis zu 1.100.000 Dollar zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 0,30 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann. Außerdem bemüht sich das Unternehmen um den Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung von bis zu 4.000.000 Einheiten, um bei einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit einen Erlös von bis zu 800.000 Dollar zu erzielen. Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 0,30 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann. Das Unternehmen muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen möglicherweise eine Vermittlungsgebühr zahlen.Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt. Gold Plus Mining ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung höchst aussichtsreicher Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium in einigen der führenden Bergbaugebiete Kanadas gerichtet ist. Unser wachsendes Portfolio von Mineralkonzessionsgebieten weist günstige geologische Eigenschaften in unzureichend erkundeten Gebieten in der ertragreichen Region Golden Triangle in British Columbia, dem mineralreichen Bergbaugebiet Red Lake in Nordwest-Ontario und dem Bergbaugebiet Chapais-Chibougamau, dem zweitgrößten Bergbaucamp in Quebec (Kanada), auf.FÜR DAS BOARDSpencer SmylCEO & DirectorHerr Spencer Smyl, CEO & DirectorTel: 604-785-4229E-Mail: spencer@goldplusmining.comUnternehmens-E-Mail: info@goldplusmining.comWebsite: www.goldplusmining.comFirmensitz: 303 - 570 Granville StreetVancouver, BC, V6C 2P1Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!