Gold Terra Resource nimmt Aktienhandel am OTCQB-Markt auf

Vancouver, 21. August 2020 - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQB: TRXXF) ("Gold Terra" oder das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market, einer US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. in New York betrieben wird, akzeptiert wurden. Die Stammaktien werden heute den Handel an OTCQB unter dem Tickersymbol "TRXXF" aufnehmen."Mit dem Wiederaufleben des Goldmarktes und dem jüngsten Explorationserfolg des Unternehmens auf seinem YCG-Projekt ist es der richtige Zeitpunkt, vom Pink-Market auf den OTCQB-Venture-Markt zu wechseln", sagte David Suda, President und CEO des Unternehmens. "Diese Notierung wird unsere Reichweite in den Vereinigten Staaten erweitern und den Handel mit unseren Aktien für in den USA ansässige private und institutionelle Anleger erleichtern, während wir das Bewusstsein weiter stärken und das Potenzial unseres Goldprojekts in Yellowknife freisetzen. Das Unternehmen wird weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "YGT" gehandelt.OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 10.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere.Das OTCQB ist ein Marktplatz für amerikanische und internationale Unternehmen in der Unternehmens- und Entwicklungsphase, die ihren US-Investoren ein qualitativ hochwertiges Handels- und Informationserlebnis bieten wollen. Um dafür in Frage zu kommen, müssen die Unternehmen in ihrer Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand sein, einen Test zum Mindestangebotspreis bestehen und sich einem jährlichen Unternehmensverifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen.Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Ankäufen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.Die YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.David Suda, Präsident und CEOTelefon: 604-928-3101Gebührenfrei: 1-855-737-2684dsuda@goldterracorp.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.