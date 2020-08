Hannan Metals: Aktueller Stand des Tabalosos Kupfer-Silber Projekts in Peru

Vancouver, 26. August 2020 - Hannan Metals Ltd. ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) gibt einen aktuellen Überblick über das Kupfer-Silber-Projekt Tabalosos, das sich 80 Kilometer nördlich des Sacanche-Projekts auf dem 100 % unternehmenseigenen San-Martin-Sediment in Peru befindet (Abbildung 1).- Hannan hat eine geologische Fernstudie auf dem Tabalosos-Projekt abgeschlossen, die die Zielposition der schichtgebundenen Kupfer-Silber-Mineralisierung über einen 30 Kilometer langen Trend definiert und eingeschränkt hat;- Es wurden zwei Zielstile definiert:- Eine schichtgebundene Position in den oberen Ebenen der Sarayaquillo-Formation, die durch das Vorhandensein von organischem Schuttmaterial definiert ist, das eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung beherbergt (Abbildungen 2, 3 und 4). Diese Zone korreliert über einen 30 Kilometer langen Trend und eine Breite von über 5 Kilometern über das Tabalosos-Projektgebiet hinweg und entspricht der gleichen mineralisierten stratigrafischen Ebene, die in einem Aufschluss bei Sacanche, 80 Kilometer südlich gelegen, identifiziert wurde;- Im südlichen Teil des Projekts wurde ein strukturell kontrollierter Sandstein mit einem Kupfer-Silber-Zielgebiet identifiziert. Dieses Gebiet ist 7 Kilometer lang und in Tabalosos bis zu 5 Kilometer breit. Das Ziel ist analog zu den Basismetall-Gossen, die Anfang dieses Jahres bei Sacanche South, 80 km südlich gelegen, entdeckt wurden.- Diese neue Interpretation auf Tabalosos ist die erste im Distrikt, die seismische Daten mit moderner Fernbeobachtung der Oberfläche aus hochauflösenden Satellitenbildern kombiniert.Michael Hudson, Hannans CEO, erklärt: "Während sich unsere Feldarbeit Anfang dieses Jahres auf das Sacanche-Gebiet konzentrierte, entwickelt sich das 80 Kilometer nördlich gelegene Tabalosos-Projekt in großem Maßstab zu einem weiteren Schlüsselgebiet für unser San-Martin-Projekt. Natürlich freuen wir uns darauf, zum richtigen Zeitpunkt wieder vor Ort zu sein, um weitere Erkundungsexplorationen, Bachsedimentproben und Kanalproben der auftauchenden Mineralisierung durchzuführen. In der Zwischenzeit erwägt und plant das Unternehmen luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, um die Zielbohrungen voranzutreiben.- Drei Zonen auf einem 3,5 Kilometer langen Streich, wo 16 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) durchschnittlich 2,7 % Kupfer und 29 g/t Silber aufwiesen und zwischen 0,1-8,3 % Kupfer und 0,2-109 g/t Silber lagen. Berichtet am 17. Januar 2019.- Eine Zone mit 3 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) mit zwei verschiedenen Lithologien, die durchschnittlich 3,3 % Kupfer und 12 g/t Silber aufwiesen und zwischen 0,2-6,9 % Kupfer und 2,2-27 g/t Silber lagen. Berichtet am 17. Januar 2019.- Drei Zonen über einen 5 Kilometer langen Streich, in denen 6 Schürfproben von Felsblöcken (>0,1 % Kupfer) durchschnittlich 4,2 % Kupfer und 17 g/t Silber aufwiesen und zwischen 0,8-11,5 % Kupfer und 8-28 g/t Silber lagen. Berichtet am 03. September 2019.- In einer Zone, in der schnelle Erkundungsproben einen kleinen Schiefer-Wirtsblock mit einem Gehalt von 12,3 % Kupfer und 70 g/t Silber ergaben. Gemeldet am 03. September 2019.Schürfproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren wahrscheinlich keine Durchschnittsgehalte auf dem Grundstück.Hannan schloss vor kurzem eine Fernstudie auf dem Projekt Tabalosos ab, die die Zielposition der schichtgebundenen Kupfer-Silber-Mineralisierung einschränkt. Für die Fernerkundungsstudie wurden Daten der Sentinel-2-Konstellation von zwei Zwillingssatelliten verwendet, die systematisch optische Bilder mit hoher räumlicher Auflösung (10 bis 60 Meter) über Land und Küstengewässer erfassen. Sentinel-2 wurde von der Europäischen Weltraumorganisation entwickelt und wird von ihr betrieben, und die Satelliten wurden von einem Konsortium unter Führung von Airbus Defense and Space hergestellt.Interpretationen von seismischen Vermessungen aus früheren Erdölexplorationen zeigen, dass die Westflanke des Tabalosos-Projekts von einer umgekehrten Kellerstörung durchschnitten wird (Abbildung 2). Hochgradige Kupferblöcke wurden entlang eines 15 km langen Trends lokalisiert. Im südlichen Teil des Projektgebiets schneidet die umgekehrte Kellerverwerfung eine Antiklinale der Cushabatay- und Sarayaquillo-Formationen ab. Dieses Gebiet ist auch aussichtsreich für eine strukturell kontrollierte Sandsteinmineralisierung mit einer Kupfer-Silber-Mineralisierung, in der Kohlenwasserstoffe als Hauptfalle für kupferhaltige Flüssigkeiten fungieren. Anomale kupferhaltige Blöcke dieser Art wurden von Hannan in diesem Gebiet entdeckt.Hannans San-Martin-Projekt, das sich zu 100% im Besitz von Hannan befindet, umfasst ein neues hochwertiges Kupfer-Silber-System im Beckenmaßstab, das sich entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru befindet. Geologisch gesehen umfassen Hannans sedimentäre Kupfer-Silber-Lagerstätten-Analoga die riesige Kupferschiefer-Lagerstätte in Osteuropa. Sedimentgelagerte, stratiforme Kupfer-Silber-Lagerstätten gehören zu den beiden wichtigsten Kupferquellen der Welt, die andere sind Kupferporphyr-Lagerstätten. Sie sind auch ein bedeutender Produzent von Silber. Laut dem World Silver Survey 2020 KGHM Polska Miedz ("KGHM") sind die drei Kupfer-Silber-Sediment-Lagerstätten in Polen mit einer Produktion von 40,2 Mio. Unzen im Jahr 2019 der führende Silberproduzent der Welt. Dies ist fast doppelt so viel wie die Produktion der zweitgrößten produzierenden Mine. Die polnischen Minen sind auch die sechstgrößte Kupfermine der Welt, und im Jahr 2018 produzierte KGHM 30,3 Mt Erz mit einem Gehalt von 1,49% Kupfer und 48,6 g/t Silber aus einer mineralisierten Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 0,4 bis 5,5 Metern.Hannan beobachtet die Situation von COVID-19 in San Martin genau und arbeitet mit lokalen Vertretern zusammen, um die Gemeinden mit medizinischer Grundausrüstung und Nahrungsmitteln zu unterstützen. Die Lage ist nach wie vor problematisch, und der Distrikt ist nach wie vor abgeriegelt.(TSX.V:HAN) (OTCPK: HANNF)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53191/26082020_DE_HAN_200826_FINAL DE.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53191/26082020_DE_HAN_200826_FINAL DE.002.png Hannan Metals Ltd. ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige und ethische Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Förderung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen.Michael Hudson FAusIMM, Hannans Chairman und CEO, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Im Namen des Vorstandes"Michael Hudson"Michael Hudson, Vorsitzender & CEOwww.hannanmetals.com1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin+1 (604) 685 9316info@hannanmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Abgesehen von Aussagen über historische Tatsachen stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, zu denen die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Leistung auf der Grundlage der aktuellen Ergebnisse, erwartete Barkosten auf der Grundlage der aktuellen internen Erwartungen des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen gehören, die sich als unrichtig erweisen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in sie gesetzt werden. Solche vorausblickenden Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse des Unternehmens in zukünftigen Perioden erheblich von jeglichen Projekten zukünftiger Leistung oder Ergebnissen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: Die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Zeitplan für den Abschluss der Feldarbeit und die Ergebnisse, die Bewilligung der Claim-Anträge in Peru, die möglichen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu den Gemeinden, die mit der Minenerschließung und -produktion verbundenen Verbindlichkeiten, die geologischen Risiken, die Finanzmärkte im Allgemeinen und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zur Finanzierung zukünftiger Operationen aufzubringen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen zu verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Nachricht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53191/26082020_DE_HAN_200826_FINAL DE.003.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53191/26082020_DE_HAN_200826_FINAL DE.004.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53191/26082020_DE_HAN_200826_FINAL DE.005.jpeg