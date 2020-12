Surge Copper bohrt 0,51% Kupferäquivalent über 700 m in Ootsa, einschließlich 0,60% Kupferäquivalent über 422 m

Bohrloch Von Bis (m) MächtigCu Äq. Cu %Au Mo % Ag

(m) keit %** g/t g/t

(m)*



S20-219 15,0 1028,0 1013,0 0,42 0,200,13 0,0252,9

(EOH)



einschlie204,0 904,0 700,0 0,51 0,230,16 0,0313,1

ßlich





einschlie294,0 716,0 422,0 0,60 0,250,20 0,0423,3

ßlich



einschlie436,0 546,0 110,0 0,76 0,330,20 0,0614,8

ßlich



einschlie476,0 544,0 68,0 0,82 0,350,21 0,0705,1

ßlich

Vancouver, 14. Dezember 2020 - Surge Copper Corp. (das Unternehmen oder Surge Copper) (TSX-V: SURG), freut sich, die Untersuchungsergebnisse für Bohrloch S20-219 in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Ootsa in British Columbia bekannt zu geben.Momentan wird ein Bohrprogramm über 10.000 Meter entlang dem goldreichen Seel-Trend in Ootsa durchgeführt. Bei einer der Bohrungen liegt der Fokus auf der Erkundung der Erweiterung und des lagerstättennahen Explorationspotenzials in den Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten in East und West Seel, mit der zweiten werden neue Explorationsziele erkundet.- Bohrloch S20-219, in der Lagerstätte West Seel gebohrt, ergab 0,51 % Kupferäquivalent über 700 Meter, einschließlich 0,60 % Kupferäquivalent über 422 Meter.- In Bohrloch S20-219 wurde das längste kontinuierliche mineralisierte Intervall durchteuft, das im Konzessionsgebiet Ootsa bisher gebohrt wurde, wobei die Mineralisierung oben am Muttergestein bei 15 Metern Tiefe beginnt und sich kontinuierlich bis zum Ende des Bohrlochs bei 1.028 Metern Tiefe erstreckt und 0,42 % Kupferäquivalent über 1.013 Meter aufweist.- Zwischen 436 und 546 Metern Tiefe wurde eine höhergradige Zone mit einem Gehalt von 0,76 % Kupferäquivalent über 110 Meter festgestellt.- Die Ergebnisse lassen auf ein großes und solides Mineralisierungssystem in West Seel mit einem signifikant hochgradigen Kern schließen.Bohrloch S20-219 wurde in der Lagerstätte West Seel mit einem Azimut von 208 Grad und einem Einfallswinkel von -50 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 1.028 Metern gebohrt. Mit dem Bohrloch wurde eine Zone von 200 Metern x 200 Metern an der Oberfläche erfolgreich getestet; vor der Durchteufung der 600 Meter der bekannten Lagerstätte waren die Bohrdaten begrenzt, dann wurde die bekannte Mineralisierung um ca. 228 Meter neigungsabwärts in südwestlicher Richtung erweitert.Bohrloch S20-219 stellt die längste kontinuierliche, bisher im Konzessionsgebiet Ootsa bebohrte Mineralisierungszone und das beste Bohrloch auf der Basis Kupferäquivalentgehalt x Mächtigkeit dar. Die Untersuchungsergebnisse für Bohrloch S20-219 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.*Die Mächtigkeit bezieht sich auf die Bohrlochabschnitte, die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.**Cu Äq. (Kupferäquivalent): Damit wird der kombinierte Wert von Kupfer, Molybdän, Gold und Silber als Prozentsatz des Kupfers ausgedrückt; dieser Wert dient nur zu Veranschaulichungszwecken. Es wurden keine Wertberichtigungen für Verluste bei der Gewinnung vorgenommen, die bei einem eventuellen Abbau auftreten könnten. Für die Berechnungen wurden die folgenden Metallpreise zugrunde gelegt: USD $ 3/Pfund Kupfer, $ 1800/Unze Gold, $ 22 Silber und $10/Pfund Molybdän, wobei die folgende Formel verwendet wurde: Cu Äq. % = Cu % + (Au g/t x 0,877) + (Ag g/t x 0,0107) + (Mo % x 3,33).Dr. Shane Ebert, der CEO von Surge, merkte dazu wie folgt an: Die Ergebnisse aus Bohrloch S20-219 veranschaulichen die Größe und den Gehalt des Systems West Seel, das zu einer erheblichen Erhöhung der aktuellen, NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung führen könnte; letztlich könnte eine Kombination des konzeptionellen Grubenmodells für East und West zu einer sehr großen konzeptionellen Grube führen. Mit dem Bohrloch wurde die Mineralisierung sowohl oberflächennah als auch nach Nordosten und in der Tiefe nach Südwesten erweitert. Dies ist ein ausgezeichneter Auftakt für unser Bohrprogramm zur Erweiterung der Lagerstätte. Es ist bekannt, dass die Lagerstätte West Seel einen größeren hochgradigen Kern in dem System enthält, insbesondere im Vergleich mit in Betrieb befindlichen Porphyrminen in BC; das Verständnis und die vollständige Definition dieser hochgradigen Zone und des größeren Lagerstättenumfangs ist ein Hauptziel des derzeitigen Programms.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54734/SURG_141220_DEPRcom.001.pngMineralisierter Bohrkern aus Bohrloch S20-219. Links in 425 Metern Tiefe sieht man Biotit-Hornfels mit eingesprengtem und durch Brüche beherrschtem Pyrit-Chalkopyrit-Pyrrhotit, durchkreuzt von Quarz-Chalkopyrit-Molybdänit-Erzgängen. Rechts in 430 Metern Tiefe wird die Mineralisierungszone von Quarz-Molybdänit-Chalkopyrit-Erzgängen durchschnitten.Zwei Bohrgeräte sind derzeit im Konzessionsgebiet im Einsatz, und 7 Diamantbohrlöcher wurden fertig gestellt; die Proben wurden verarbeitet und zur Analyse an das Labor versandt. An Bohrloch S20-226 wird momentan in West Seel noch gearbeitet. Mit Bohrloch S20-225 wird derzeit noch das Zielgebiet West erkundet. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlöcher von 2020, Abbildung 2 den Längsschnitt B - B von West Seel, der die Mineralisierung von Bohrloch S20-219 darstellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54734/SURG_141220_DEPRcom.002.pngAbbildung 1: Bohrloch-Standortkarte Seelhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54734/SURG_141220_DEPRcom.003.pngAbbildung 2: Längsschnitt West Seel mit Bohrloch S20-219Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge halbiert. Die Hälfte des Kerns wird verpackt und zur Analyse an Activation Laboratories Ltd. in Kamloops British Columbia gesandt (das Labor ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert), während die andere Hälfte für Überprüfungs- und Referenzzwecke archiviert und vor Ort eingelagert wird. Gold wird mit einer 30-Gramm-Brandprobe analysiert; 37 weitere Elemente werden mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses analysiert. Doppel-, Leer- und zertifizierte Standardproben werden in jede Probencharge eingefügt und danach kontrolliert, um eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sicherzustellen.Das Unternehmen ist Eigentümer einer Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Ootsa, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyrlagerstätten East Seel, West Seel und Ox umfasst, die an die Tagebaumine Huckleberry Copper im Eigentum von Imperial Metals angrenzen. Das Konzessionsgebiet Ootsa enthält auf die Grube beschränkte, mit dem NI 43-101 konforme Ressourcen von Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den Kategorien Nachgewiesen und Angedeutet. In dem Projekt sind zwei Bohrgeräte im Einsatz, wobei sich die Bohrungen auf die Definition des Umfangs der großen Lagerstätte West Seel und die Erkundung neuer Zielgebiete entlang dem Seel-Trend konzentrieren.Dr. Shane Ebert P.Geo. ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für das Projekt Ootsa und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS"Shane Ebert"President und Chief Executive OfficerTelefon: +1 604-416-2978 oder +1 604-558-5847info@surgecopper.comhttp://www.surgecopper.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "plant" oder "antizipiert" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Ungewissheiten und Risiken können unter anderem darin bestehen, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen, dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung oder dem Nichterhalt von erforderlichen staatlichen oder sonstigen behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen kommt, dass es nicht möglich ist, Ausrüstung und Zubehör in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen, dass es zu Ausfällen von Ausrüstung kommt oder dass schlechtes Wetter auftritt. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem Glauben getätigt werden und die gegenwärtige Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf die Geschäftsentwicklung widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer, manchmal sogar wesentlich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder anderen zukünftigen Leistungen abweichen. 