Goldnachfrage in Indien, China zurückhaltend

Physisches Gold wurde zum ersten Mal seit sechs Wochen in Indien zu einem reduzierten Preis verkauft, als eine Erholung der lokalen Preise auf ein 1-Monatshoch die Nachfrage komprimierte und sich die Verkäufe in anderen asiatischen Zentren vor den Feiertagen verlangsamten, berichtet Reuters "Die Nachfrage ist sehr zurückhaltend. Einzelhandelskäufer verzögern ihre Käufe aufgrund eines Preisanstiegs", so Ashok Jain vom in Mumbai basierten Goldgroßhandel Chenaji Narsinghji. Die Händler boten letzte Woche einen 1-Dollar-Preisnachlass gegenüber offiziellen, inländischen Preisen an."Es ist Jahresende und die Juweliere versuchen, ihre Bestandsaufnahmen zu beenden und haben genug, also machen sie keine neuen Käufe", so Dick Poon von Heraeus Metals Hong Long Ltd. China, der traditionell größte Goldkonsument, verzeichnete während der Pandemie einen starken Rückgang des Goldkonsums."China kämpft noch immer mit den Folgen des Virus… die Leute sind zu vorsichtig, um ihre Ersparnisse derzeit auszugeben", erklärte Ronald Leung von Lee Cheong Gold Dealers in Hongkong.© Redaktion GoldSeiten.de