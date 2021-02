Peter Hawley (Fabled Silver Gold Corp.) - Eine neue Silberrakete in Mexiko?!

Mexiko ist das Silberland und neben Peru der weltweit bedeutendste Silberproduzent. Fabled Silver Gold Corp. , geführt von Peter Hawley, hat sich im bergbaufreundlichen Rechtsbereich von Parral niedergelassen und wendet auf dem Santa Maria Projekt erstmals moderne Explorationsmethoden an. Hawley ist zuversichtlich, daß die Santa Maria Ader nur der erste Teil eines großen mineralisierten Systems ist. Man hat schon 11 Prioritäts-IP-Ziele und 21 Adern identifiziert, die weiterer Untersuchungen bedürfen. Ein Bohrprogramm über 8.000 m läuft derzeit und erste Ergebnisse - 6,0 Meter mit 323,88 g/t Silber - lassen aufhorchen!• 0:35​ Peter Hawleys neue Rakete, schon 200% Kursgewinn• 2:30​ Dieses mineralisierte System ist fast vollständig unerforscht• 4:45​ Grupo Mexico grenzt an Fabled• 6:25​ Erste Bohrergebnisse sehen gut aus!• 8:00​ Explorations-Vorarbeiten wurden vom letzten Besitzer ausgelassen• 9:00​ Auf dem Projekt wurden bisher 21 Adern entdeckt und 11 IP-Ziele ausgemacht• 10:45​ Hohe Oberflächengehalte deuten Potential der IP-Anomalien an• 13:25​ 9 Meter mit über 1 kg Silber je Tonne• 15:00​ Verkauf oder Minenbau? Die Zeit wird es zeigen.• 16:30​ Der #silversqueeze ​ ist real und den Short des Shorts des Shorts offenbarenPeter Hawley, BSc, PGeo, Präsident & CEO, ist Mitgründer von Fabled Copper Corp., jetzt Fabled Silver Gold Corp, Gründer von Scorpio Mining Corporation (jetzt Americas Gold and Silver Corporation) und Gründer von Scorpio Gold Corp., einem Tagebau-Goldproduzenten in Nevada. Er ist außerdem Mitgründer von Niogold Resources Corp. (umbenannt in Osisko Mining). Er besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche, die von der Grassroot-Exploration bis zur Entwicklung und Produktion reicht. Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen. (Quelle: Fabled Pressemeldungen)© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.Der Artikel wurde dem Unternehmen bzw. mit dem Unternehmen verbundenen Parteien vor Veröffentlichung vorgelegt, um inhaltliche Fehler auszuschließen. Dem Artikel ging in den letzten 12 Monaten kein ähnlicher Artikel zum gleichen Unternehmen voraus und ein Folgebeitrag ist derzeit nicht geplant. Dieser Artikel stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.