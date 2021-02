Eloro Resources setzt 2. Bohrgerät ein, um Diamantbohrprogramm auf Iska Iska zu beschleunigen

BohrungTyp HalsbanHalsbandAzimut Winkel Bohrung Län

Nr. d Nord ge

Ostung m

DHK-16 UG 205468.7656367.235 -10 234.00

9 2



DHK-17 UG 205468.7656367.235 -50 321.40

9 2



Zwischensum555.40

me



Santa Barbara Breccia Pipe - Oberflächen-Radialbohrung

vom Zentrum

aus



DSB-01 S 205118.7656205.180 -45 341.00

9 7



DSB-02 S 205118.7656205.180 -60 632.50

9 7



DSB-03 S 205118.7656205.90 -60 515.30

9 7



DSB-04 S 205118.7656205.0 -60 536.40

9 7



DSB-05 S 205118.7656205.270 -60 611.20

9 7



DSB-06 S 205118.7656205.210 -80 In Bearbeit

9 7 ung



Zwischensum2,636.4

me



GESAMT 3,191.8

-UG = Unterirdisch S = Oberfläche

Toronto, 16. Februar 2021 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass mittlerweile ein zusätzliches Bohrgerät eingesetzt wird, um das Diamantbohrprogramm auf seinem Silber-Polymetall-Projekt Iska Iska im Department Potosi im Süden Boliviens zu beschleunigen. Bis dato hat Eloro 22 Bohrlöcher mit insgesamt 6.721 m aus Untertage- (12) und Oberflächenbohrlöchern (10) abgeschlossen. Die Ergebnisse der ersten fünf Untertagebohrungen wurden am 18. November 2020 gemeldet, die Ergebnisse von weiteren zehn Bohrungen wurden am 26. Januar 2021 gemeldet. Die Ergebnisse für weitere sieben Bohrlöcher stehen noch aus (Tabelle 1). Abbildung 1 ist eine Übersichtskarte mit den Standorten der abgeschlossenen und in Arbeit befindlichen Bohrlöcher; Abbildung 2 und 3 sind aktualisierte geologische Nord-Süd- bzw. West-Ost-Querschnitte.Seit der Pressemitteilung vom 26. Januar 2021 wurden bei der Santa Barbara Breccia Pipe ("SBBP") zwei weitere 60 Grad-Bohrungen im Norden (DSB-04) bzw. im Westen (DSB-05) abgeschlossen (Abbildung 1). Diese Bohrungen haben nicht nur den Gesamtdurchmesser der Pipe von ca. 400 m, basierend auf geologischen Oberflächenkartierungen, bestätigt, sondern weisen auch darauf hin, dass sich die Pipe in der Tiefe ausbeult, wie in Abbildung 2 bzw. 3 dargestellt. Bohrloch DSB-05, das in einem Winkel von 60 Grad nach Westen gebohrt wurde, durchschnitt 611 m einer unterschiedlich mineralisierten Brekzie, einschließlich eines 240 m langen Abschnitts mit stark verkieselter, gut mineralisierter Brekzie von 360 m bis 600 m, was darauf hindeutet, dass es eine größere Ausbuchtung im SBBP in Richtung Westen gibt. Typische Beispiele von Bohrkernen aus dieser Zone sind in Abbildung 4 dargestellt.Derzeit wird bei SBBP ein Tiefbohrloch DSB-06 bei 80 Grad und einem Azimut von 210 Grad gebohrt, um die Brekzienröhre in der Tiefe zu erproben. Es wird vermutet, dass das Potenzial besteht, eine große porphyrische Zinn-Silber-Gold-Lagerstätte zu durchteufen.Das neue Bohrgerät wird für die Durchführung der First-Pass-Bohrungen im Central Breccia Pipe ("CBP") im nördlichen Teil des Zielgebiets eingesetzt, wobei ein ähnliches radiales Bohrmuster verwendet wird, das derzeit bei SBBP zum Einsatz kommt. Sobald das Bohrgerät bei SBBP das tiefe Loch fertiggestellt hat, wird es zum südlichen radialen Bohransatzpunkt bei CBP bewegt. Jeder Bohrer wird eine Reihe von 60 Grad-Bohrungen auf 90 Grad-Quadranten durchführen, gefolgt von einer Tiefbohrung bei 80 bis 85 Grad, um einen ersten Bohrtest des CBP sowohl im nördlichen als auch im südlichen Bereich abzuschließen, um dessen ca. 400 mal 700 m große Ausdehnung abzudecken.Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: "Wir machen weiterhin hervorragende Fortschritte bei Iska Iska, obwohl wir gerade erst begonnen haben, das enorme Potenzial dieses umfangreichen mineralisierten Systems zu evaluieren. Das zusätzliche Bohrgerät wird uns erheblich dabei helfen, das Bohrprogramm zu beschleunigen. Ich freue mich auch, bekannt zu geben, dass der Diplomgeologe Dr. Bill Pearson zum Executive Vice President Exploration ernannt wurde und in Zukunft alle technischen Aspekte des Explorationsprogramms auf Vollzeitbasis leiten wird."Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Executive VP Exploration, sagte: "Ich freue mich, dem Eloro-Team beizutreten, um das aufregende polymetallische Silberprojekt Iska Iska zusammen mit unserem hervorragenden Team in Bolivien voranzubringen. Unsere tieferen Bohrungen durchschneiden weiterhin breite Zonen mit gut mineralisierten und verkieselten Brekzien. Diese Arten von Brekzien sind typische Wirte von sulfidischen Matrizen mit weit verbreiteten Massivsulfiden, Sulfidäderchen und Disseminierungen. Es ist klar, dass sich die SBBP in die Tiefe wölbt, was besonders in Bohrloch DSB-05 deutlich wird. Die volle Ausdehnung dieser Pipe bleibt nach Westen hin völlig offen. Das Brekzienrohrsystem wird mit Sicherheit von einem großen Zinnporphyr in der Tiefe angetrieben. Vom Tal bis zum Gipfel von Iska Iska ist es fast ein Kilometer vertikal, daher besteht eine gute Möglichkeit, dass wir diesen Porphyr in unserem Tiefbohrloch DSB-06, das derzeit gebohrt wird, durchschneiden können.Die seit Beginn des Programms am 13. September 2020 abgeschlossenen Bohrungen belaufen sich auf insgesamt 6.721 m in 12 Untertagebohrungen und 10 Oberflächenbohrungen, wobei eine Oberflächenbohrung in Arbeit ist.Diplomgeologe Dr. Osvaldo Arce, Manager von Minera Tupiza, der Tochtergesellschaft von Eloro in Bolivien, und eine qualifizierte Person im Zusammenhang mit dem National Instrument 43-101 (NI 43-101), hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Executive Vice President Exploration von Eloro, der über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration verfügt, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, leitet das gesamte technische Programm in Absprache mit dem Diplomgeologen Dr. Quinton Hennigh, Senior Technical Advisor von Eloro, und dem unabhängigen technischen Berater, dem Diplomgeologen Charley Murahwi, FAusIMM von Micon International Limited. Die Bohrproben werden in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda. in Oruro, Bolivien, aufbereitet und an das Hauptlabor von ALS in Lima, Peru, geschickt, wo sie mittels Brandprobe auf Gold und Silber sowie mittels ICP auf 31 Elemente analysiert werden. Die Überschreitung der ICP-Grenzwerte wird mittels XRF analysiert. Eloro verwendet ein dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm mit Standards, Leerproben und Duplikaten, die in jede Charge der analysierten Proben eingefügt werden, wobei ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor geschickt werden.Das polymetallische Silberprojekt Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig vom Titelinhaber, Empresa Minera Villegas S.R.L., kontrolliert wird und 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosi liegt. Die Liegenschaft kann als polymetallischer Silber- (Ag, Zn, Pb, Au, Cu, Bi, Sn, In) und porphyrisch-epithermaler Komplex klassifiziert werden. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Lagerstättentyp im produktiven Süd-Mineralgürtel von Bolivien.Die polymetallische Silbermineralisierung bei Iska Iska kommt innerhalb einer miozänen, möglicherweise eingestürzten/aufgewühlten Caldera vor, die aus granodioritischen Beständen und fünf dakitischen Domen besteht, die jeweils einen Durchmesser von etwa 500 m aufweisen. Diese Gesteine intrudieren/extrudieren eine stark deformierte Abfolge von ordovizischen Schiefer-, Schluff- und Sandsteinen, die teilweise von miozänen pyroklastischen Gesteinen bedeckt sind. Die polymetallische Silbermineralisierung tritt hauptsächlich als Adern, Aderschwärme, Äderchen, Stockworks, Disseminierungen und in Brekzien in Verbindung mit intensiver hydrothermaler Alteration auf. Der Iska-Iska-Domkomplex weist mehrere Hauptphasen von magmatischen Brekzien, Quarzporphyren, Dikes und dakitischen synkinematischen Flüssen auf.Am 18. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung einer bedeutenden Brekzienröhre mit einer ausgedehnten Silber-Polymetall-Mineralisierung unmittelbar östlich des Untertagebaus von Huayra Kasa sowie einer hochgradigen Gold-Wismut-Zone im Untertagebau. Diamantbohrungen durchschnitten eine Reihe umfangreicher mineralisierter Abschnitte innerhalb der bedeutenden Brekzienröhre, einschließlich 54,48 g Ag/t, 1,45% Zink (Zn) und 1,60 % Blei (Pb) auf 16,39 m (140,91 g Ag eq/t) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 122,74 m mit einem Gehalt von 14,29 g Ag/t, 0,81 % Zn und 0,41 % Pb (53,67 g Ag/t eq) in Bohrloch DHK-04 (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2020).Die hochgradige Gold-Wismut-Zone, die in Schlitzproben im Untertagebau umrissen wurde, wies durchschnittlich 7,1 g Au/t und 0,2 % Bi (8,29 g Au-Äq/t) auf einer Breite von 3,04 m und einer Streichenlänge von 47 m auf. Bohrloch DHK-05 in der Streichenverlängerung der hochgradigen Au-Bi-Zone durchteufte 6,51 g Au/t, 0,07 % Bi und 31,96 g Ag/t (7,68 g Au-Äq/t) auf 11,85 m, einschließlich 29,56 g Au/t, 0,26 % Bi/t und 63,69 g Ag/t (31,94 g Au-Äq/t) auf 2,31 m in dieser hochgradigen Zone.Am 26. Januar 2021 meldete Eloro bedeutende Ergebnisse von Bohrungen in der Brekzienröhre Santa Barbara. Die Highlights sind wie folgt:- 129,60 g Ag eq/t über 257,5 m (29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45% Zn, 0,59% Pb, 0,080% Cu, 0,056% Sn, 0,0022% In, 0,0064% Bi und 0,0083% Cd) von 0,0 m bis 257,5 m in Bohrloch DHK-15, dem tiefsten der drei gemeldeten Löcher innerhalb des SBBP;- 79,00 g Ag eq/t über 121,33 m (21,77 g Ag/t, 0,034 g Au/t, 0,35% Zn, 0,23% Pb, 0,18% Cu, 0,056% Sn, 0,0011% In, 0,004% Bi und 0,0055% Cd) von 0,0 m bis 121,33 m in Bohrloch DHK-14 innerhalb des SBBP;- 74,16 g Ag eq/t über 40,88 m (33,43 g Ag/t, 0,032 g Au/t, 0,04% Zn, 0,33% Pb, 0,13% Cu, 0,045% Sn, 0,0010% In und 0,0012% Bi) von 30,40 m bis 71,28 m in Bohrloch DHK-13, das sich innerhalb der etwa 100 m breiten mineralisierten Hülle befindet, die das Brekzienrohr umgibt.Die Silber-Polymetall-Mineralisierung innerhalb des Systems Iska Iska kommt über eine potenzielle Streichlänge von mehr als 2,5 km entlang der großen Ringstrukturen im Caldera-Komplex vor. Eine Synchrotron-Studie der unterirdischen Schlitzproben (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2020) ergab, dass die Mineralcluster-Analyse vier mineralogische Domänen identifiziert hat, die das gesamte Probeentnahmegebiet abdecken, was darauf hindeutet, dass sie miteinander in Zusammenhang stehen und ein einziges, großes Mineralisierungssystem darstellen. Darüber hinaus stimmt die Mineralogie der Domänen mit den in den Handproben identifizierten Mineralien überein und steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit einem teleskopischen Porphyr-/Epithermal-Stil der Mineralisierung. Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter seinen Einreichungen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die etwa 89 Quadratkilometer umfassen. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Straße, Wasser und Strom und liegt auf einer Höhe von 3.150 m bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte entweder Thomas G. Larsen, Chairman und CEO oder Jorge Estepa, Vice-President unter (416) 868-9168.Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Abbildung 1: Geologische Übersichtskarte des Santa Barbara Breccia Pipe Gebietshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56746/EloroResources2021-02-16.001.jpegAbbildung 2: Geologischer Nord-Süd-Querschnitt, Santa Barbara Breccia Pipehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56746/EloroResources2021-02-16.002.jpegAbbildung 3: Geologischer West-Ost-Querschnitt, Santa Barbara Breccia Pipehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56746/EloroResources2021-02-16.003.jpegAbbildung 4:Kernfotoshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56746/EloroResources2021-02-16.004.jpeg