Heliostar Metals bohrt 8,32 g/t Gold über 5,52 m und 5,13 g/t über 4,42 m

Bohrung von bis AbschnitGold Silber Anmerkung

t



(m) (m) (m) (g/t) (g/t)

SH20-01A12,95 24,6 11,65 7,74 27,00 Frühere

Pressemit

teilung



einschl.12,95 16,954,0 16,06 37,70

SH20-02 50,75 52,731,98 18,66 11,50 Frühere

Pressemit

teilung



SH20-03 20,00 26,976,97 6,66 11,73

einschl.23,00 25,002,0 19,80 23,30

und 32,00 36,324,32 0,67 4,44

SH20-04 13,26 19,205,94 3,94 12,45

einschl.13,26 17,684,42 5,13 14,56

und eins13,26 14,841,58 11,50 20,70

chl.



SH20-05 28,65 33,424,77 0,69 9,25

SH20-06 28,65 34,756,1 2,22 11,33

einschl.30,18 31,701,52 4,14 8,03

SH20-07 Ergebnisse ausstehend

SH20-08 22,00 24,002,0 1,31 1,99

und 259,00263,34,35 0,48 0,77

5



SH20-09 227,49237,810,35 0,25 1,69

4

ProspektionBohruRechtsHochwerHöhenlaNeigungswAzimutGesamtlä

sgebiet ng wert t ge inkel nge



(Easti(Northi

ng ng

) )

SH-1 SH20-399.446.120.787 -45° 330° 72,54

01A 2 49



SH20-399.536.120.793 -45° 330° 66,45

02 6 78



SH20-399.576.120.879 -45° 330° 48,46

03 4 08



SH20-399.386.120.798 -60° 330° 37,8

04 8 44



SH20-399.346.120.7107 -55° 330° 45,42

05 0 29



SH20-399.286.120.7115 -45° 330° 39,17

06 7 02



SH20-399.316.120.6107 -50° 330° 116,13

07 6 62



SH20-399.726.120.652 -50° 330° 305,71

08 3 56



SH20-399.526.120.664 -60° 330° 269,75

09 8 40

Vancouver, 18. Februar 2021 - Heliostar Metals Ltd. (TSXV: HSTR) (OTCQX: HSTXF) (FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern bekannt, die im Rahmen ihres Explorationsprogramms 2020 auf dem Projekt Unga (Alaska) in Zone SH-1 niedergebracht wurden.Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: SH-1 liefert weiterhin robuste Mächtigkeiten und hohe Gehalte, wenn wir in größeren Abständen zu den historischen Bohrungen bohren, insbesondere zu den Bohrlöchern SH20-03 und SH20-04. Das Unternehmen bereitet sich auf eine Wiederaufnahme der Bohrarbeiten in Unga Ende März vor, um in Zone SH-1 die Abstände zwischen den offenen Abschnitten zu füllen und darunter zu bohren. Die Analyseergebnisse für das Gebiet der Mine Apollo-Sitka und die Zone Aquila stehen noch aus und werden Ende Februar und Anfang März erwartet.SH20-03- 6,66 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 11,7 g/t Silber über 6,97 m aus 20,0 m Bohrtiefe einschließlich;- 8,32 g/t Gold und 12,0 g/t Silber über 5,52 m aus 21,45 m Bohrtiefe einschließlich;- 19,80 g/t Gold und 23,3 g/t Silber über 2,0 m aus 23,0 m Bohrtiefe.SH20-04- 5,13 g/t Gold und 14,6 g/t Silber über 4,42 m aus 13,26 m Bohrtiefe einschließlich;- 11,5 g/t Gold und 20,7 g/t Silber über 1,58 m aus 13,26 m Bohrtiefe.Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen den Bohrlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80-85 % der Bohrlänge geschätzt.SH-1 ist ein vorrangiges Ziel in Unga. Es verfügt über eine hochgradige vermutete Ressource, die 384.318 Unzen Gold bei einem Gehalt von 13,8 g/t enthält, und verfügt über ein erhebliches Expansionspotenzial, wobei hochgradige Abschnitte sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offen sind. Die Ressource konzentriert sich auf den Haupterzfall (Main Shoot), der durch engständige Bohrungen gut definiert ist, aber außerhalb dieser Zone mittels weitständiger Bohrungen nur grob abgegrenzt wurde.Zwischen der Oberfläche und den ersten historischen Gangabschnitten bestand eine vertikale Lücke von 100 m. Im Jahr 2020 wurden sieben Bohrlöcher niedergebracht, um unser Verständnis der Gesteine in der Umgebung der oberen Teile des Haupterzfalls zu verbessern. Bei den gemeldeten Bohrungen handelt es sich um Step-out-Bohrungen im Abstand von 50 m zu den früher niedergebrachten Bohrungen. Basierend auf früheren Bohrungen war es möglich, sowohl ein steiles als auch flaches Abtauchen der Mineralisierung zu interpretieren. Die Bohrlöcher SH20-02 und SH20-03 deuten darauf hin, dass eine steilere Ausrichtung wahrscheinlicher ist, und dies wird die Bohrarbeiten im Jahr 2021 leiten.Das Unternehmen hat im Jahr 2020 auch zwei tiefere Bohrlöcher niedergebracht, um Tiefenerweiterungen in Bereichen mit weitständigen Bohrungen zu überprüfen. Diese Bohrlöcher durchteuften jeweils einen mächtigen Gang, aber die Goldmineralisierung ist niedrighaltig. Epithermale Gänge weisen eine natürliche Variabilität in der Verteilung der Mineralisierung auf. Dies sind die ersten beiden von 10 bis 12 Bohrlöchern, die das Unternehmen zur systematischen Überprüfung der grob abgegrenzten Bereiche plant, um die Verteilung des grobkörnigen Goldes besser einzugrenzen.Das bis dato tiefste Bohrloch BM-01 in SH-1 lieferte 23,99 g/t Gold über 5,48 m, und das Unternehmen wird die Arbeiten weiter in die Tiefe ausdehnen, wo das System offenbleibt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56805/HeliostarDrills8_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Längsschnitt von SH-1 Blickrichtung Nordwesten mit Bohrungen aus dem Jahr 2020 und jüngst erhaltener Ergebnisse in Rot.Bohrungen im Streichen des Haupterzfalls deuten auf parallele Mineralisierungszonen hin, die offenbleiben und überprüft werden, wenn die Bohrarbeiten Ende März wieder aufgenommen werden.SH-1 ist eines von mehreren epithermalen Goldzielen entlang des 8,4 km langen Shumagin-Gangkorridors. Es ist in Unga mit einer vermuteten hochgradigen Ressource das am weitesten fortgeschrittene Prospektionsgebiet und verfügt über ein beträchtliches Expansionspotenzial.Die vermutete Ressource bei SH-1 befindet sich am östlichen Ende des Shumagin-Gangkorridors, wo Quarzgänge und Alterationserscheinungen mit der damit paragenetisch vorkommenden Goldmineralisierung einen länglichen Hügel bilden. In SH-1 kommt der Gang zwischen Rhyolith im Hangenden im Südosten und Andesit im Liegenden im Nordwesten vor. Der Gang besteht aus einem während mehrerer Ereignisse entstandenen Quarzgang mit einem Kern eines kompetenten, brekziösen Quarzgangs, der nach außen von einer intensiv bis schwach verkieselten Zone übergeht. Die Goldmineralisierung und in geringerem Maße die Silbermineralisierung kommen in den Gängen und stark verkieselten Zonen vor und werden normalerweise in Paragenese mit den Zink- und Bleisulfiden Sphalerit und Bleiglanz gefunden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56805/HeliostarDrills8_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Karte des Projekts Unga mit markierten vorrangigen ZielenTabelle 1: Tabelle der Abschnitte aus Zone SH-1. Die wahre Mächtigkeit wird auf 75-85 % der Bohrlängen geschätzt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56805/HeliostarDrills8_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Profilschnitt durch SH20-03 Blickrichtung Nordost.Tabelle 2: Details des Bohrlochs SH-1. NAD83, Zone 4 Koordinatensystem.Heliostar ist ein gut finanziertes Junior-Explorations- und -Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio hochgradiger Goldprojekte in Alaska und Mexiko. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % kontrollierte Goldprojekt Unga auf den Unga- und Popof-Inseln in Alaska. Das Projekt beherbergt eine epithermale Goldlagerstätte mit intermediärer Sulfidierung, die sich auf dem über beide Inseln erstreckenden 240 km2 großen Konzessionsgebiet im Bezirksmaßstab befindet. Zu den weiteren Zielen auf dem Konzessionsgebiet zählen ein Porphyr, epithermale Gänge mit hoher und intermediärer Sulfidierung. Zu den vorrangigen Zielen auf der Insel Unga zählen: SH-1 und Aquila, beide auf dem Shumagin-Trend, die ehemalige Mine Apollo-Sitka, die Alaskas erste Untertagegoldmine war, und das Gold-Kupfer-Porphyr-Prospektionsgebiet Zachary Bay. Die Goldmineralisierung in der Centennial Zone befindet sich auf der benachbarten Insel Popof, nur vier Kilometer von der Infrastruktur und den Dienstleistungen in Sand Point entfernt.In Mexiko besitzt das Unternehmen sämtliche Anteile an drei sich in der Frühphase befindlicher epithermalen Projekte in Sonora, die für Gold und Silber stark höffig sind. Cumaro ist Teil des Bezsirks El Picacho, während die Projekte Oso Negro und La Lola ebenfalls für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung höffig sind.Die Bohrkernproben wurden zur Probenvorbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Fairbanks, Alaska, und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS in Fairbanks und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und Basismetalle wurden unter Verwendung eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit anschließendem ICP-Verfahren analysiert und Gold wurde in einer 30-Gramm-Einwaage mittels Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AA) analysiert. Goldgehalte über der Nachweisgrenze wurden in einer 30-Gramm-Einwaage mittels Brandprobe und anschließendem Gravitationsverfahren analysiert.Kontrollproben, die zertifizierte Referenzproben, Duplikate und Blindproben umfassten, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo., Explorationsmanager des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Herr Harris ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Charles FunkChief Executive OfficerE-Mail: charles.funk@heliostarmetals.comRob GreyInvestor Relations ManagerHeliostar Metals Ltd.E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.comDie TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke bzw. Aussagen gekennzeichnet sind, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten würden, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Heliostars Pläne, die aggressive Exploration bei Unga im Jahr 2021 fortzusetzen; sein Ziel, eine Ressource von mehr als einer Million Unzen zu definieren; seinen Plan, die Infill-Bohrungen fortzusetzen, um in die Tiefe zu expandieren, wo das System noch offen ist; und seine Überzeugung, dass das Prospektionsgebiet SH-1 beträchtliches Potenzial für eine Expansion aufweist. Obwohl Heliostar der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen Marktpreise, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, das Wetter, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!