Silber täglich verrückter und auf Messers Schneide! Ausverkauf bei Perth Mint & NZ Mint

Während Papiersilber wieder geprügelt wird, scheint von Ozeanien ein Tsunami loszurollen. Die Neuseeländische Münze hat über Wochen kein Bullion mehr verfügbar, der Perth Mint sind die Barren ausgegangen. Forderungen nach dem eigenen Silber werden beantwortet, man habe keines.Will man hier das Ende der Comex noch aufschieben? Es nur vorübergehend gelingen! Global ist eine Bewegung für ehrliches Geld in Gang gekommen, die zum Zerreißen des Finanzsystems und zur Bloßstellung ganz anderer Skandale führen kann! Sie sieht so aus, als sei der Punkt, so es "bricht" zum Greifen nah.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.