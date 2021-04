Koala-Goldmünze 2021 der Perth Mint zu 5 oz in PP

Die bekanntesten Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und die Känguru-Münzen in Silber.Seit heute bietet die Prägestätte die Goldmünze der beliebten Koala-Serie in Proof-Qualität (Polierte Platte, PP) zudem als 5-oz-Stück an. Die neue Münze zeigt ebenso wie die anderen diesjährigen Koala-Ausgaben einen Koala, der es sich zwischen den Ästen eines Eukalyptusbaumes gemütlich gemacht hat. Das diesjährige Motiv wurde von Monique Reeves entworfen. Das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl, das Feingewicht und die Feinheit vervollständigen wie üblich die Motivseite.Auf der Umseite der Münze ist ein von Jody Clark geschaffenes Portrait der Königin Elisabeth II eingeprägt. Ergänzt werden die Angaben auf dieser Seite durch den Nennwert von 500 Dollar und das Herkunftsland.Die 5-oz-Münze unterliegt einer Auflagenbeschränkungen von lediglich 50 Stück, was sie zu einem ganz besonderen Sammlerstück macht. Allerdings ist sie nur in Australien erhältlich. Sie wird von einem hochwertigen Holzetui und einem nummerierten Echtheitszertifikat begleitet.© Redaktion GoldSeiten.de