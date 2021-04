Peter Grandich über die größte Blase aller Zeiten

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Peter Grandich, dem Gründer von Peter Grandich & Co., über die Situation am Finanzmarkt. Grandich hält momentan die Aktienmärkte für zum Großteil stark überbewertet, außerdem ist der Bitcoin gegenüber bearisch eingestellt.Zum Thema Bitcoin erklärt Grandich, dass der Preis nach dem Coinbase-Börsengang einen vorläufigen Höhepunkt erreicht habe. Nun sei es an der Zeit Gewinne vom Tisch zu nehmen oder aber ganz auszusteigen. Die Kryptowährung sei der am meisten gehypte Vermögenswert, den er je gesehen habe.In Bezug auf die Märkte im Allgemeinen erklärt er: "Die letzten beiden Finanzkrisen, 2008 und 2000, […] konzentrierten sich hauptsächlich auf eine oder zwei Branchen. Bei der letzten waren es der Hypothekenmarkt und die Immobilienbranche, die die Gesamtkrise auslösten, und davor war es die Internetblase. Jetzt gibt es leider eine weiter verbreitete, unglaubliche Überbewertungsbegeisterung in einer Vielzahl von Sektoren zu einer Zeit, in der wir sozial, politisch und sogar wirtschaftlich, sowohl hier als auch im Ausland, [...] in sehr, sehr unruhigen Zeiten leben, vielleicht in den bisher unruhigsten Zeiten für Amerika", so der Experte.Für ihn sei es momentan wichtig, Cash zu halten, um bei einem von ihm prognostizierten Rückgang der Assets kaufen zu können.© Redaktion GoldSeiten.de