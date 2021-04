Portofino Resources erweitert seinen Lithiumfokus und erwirbt das Konzessionsgebiet Allison Lake North, östlich von Red Lake, (Ontario)

Vancouver, 20. April 2021 - Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Lithium- und Seltenelement-Konzessionsgebiets Allison Lake North unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet umfasst 4 Claims (80 Zellen) mit einer Gesamtfläche von 1.618 Hektar und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten von Ontario. Das Konzessionsgebiet ist über gut etablierte Forststraßen zugänglich, und eine Wasserkraftwerk-Überlandleitung durchläuft die Claim-Gruppe.Das Konzessionsgebiet Allison Lake North ergänzt unser Lithiumkonzessionsgebiet-Portfolio und ist eine äußerst strategische Akquisition für unser Unternehmen, erklärt David Tafel, CEO von Portofino Resources. Die Initiativen der kanadischen und US-Regierung konzentrieren sich zunehmend auf die Sicherung strategischer nationaler Lieferungen kritischer Mineralien wie Lithium und seltener Elemente, die in Produkten wie EV-Batterien, Mobiltelefonen, Solarzellen, Windenergieanlagen und breiten militärischen Anwendungen verwendet werden. Aufgrund der geologischen und strategischen geografischen Lage dieses Konzessionsgebiets sehen wir ein echtes Potenzial, die Quellen für diese Mineralien im Norden von Ontario zu erweitern.Das Konzessionsgebiet enthält bedeutende Eigenschaften, die für die Bildung lithiumhaltiger Pegmatitgänge von entscheidender Bedeutung sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein von Jubilee Lake in der Unterprovinz Uchi in Nordwest-Ontario (Abbildung 1). Alle Mineral-Claims, die diesen wichtigen Kontakt umfassen, sind vollständig abgesteckt.Der Allison Lake-Batholith ist ein stark entwickelter peraluminöser Granitkörper, der entlang des äußeren Randes eine hochgradig anomale Seltenelement-Mineralisierung enthält. Der SJ Pegmatit, der sich 6 km südöstlich befindet, ist der größte Pegmatit, der bisher in den Metasedimenten der Jubilee Group entdeckt wurde und sich neben dem westlichen (Granit-)Kontakt des Allison Lake-Batholiths befindet. Die Ausbissexposition beträgt 35 x 30 m, was auf eine beträchtliche Breite hindeutet. Dieser Pegmatit ist vermutlich ein externer Gang zum Allison Lake-Batholith, der Hinweise auf eine Fraktionierung nach außen und eine Anreicherung der flüchtigen seltenen Erden durch das fruchtbare peraluminöse granitische Muttergestein gibt.In einem Bericht (Breaks) des Ontario Geological Survey von 2003 wurde der Allison Lake-Batholith als der größte bekannte peraluminöse Granitkörper im Nordwesten von Ontario beschrieben. Breaks kam zu dem Schluss, dass der Allison Lake-Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel einer Seltenelement-Mineralisierung darstellt und der bisher größte derartige Granit in Ontario ist. Dieses Gebiet weist ein hohes Potenzial für weitere Entdeckungen einer Seltenelement-Mineralisierung auf, die in exokontakthaltigen, metasedimentären Pegmatiten oder als interne Pegmatite innerhalb des Muttergranits vorkommen.Auf der Grundlage der analysierten und in den Breaks-Bericht einbezogenen Proben weist der äußere Rand des Allison Lake-Batholiths anomal hohe Konzentrationen seltener Elemente auf, darunter Lithium (Li) von 190 ppm, Beryllium (Be), sichtbar als Berylkristalle, Cäsium (Cs) von 90 ppm, Niob (Nb) in Form von sichtbarem Ferrokolumbit und Rubidium (Rb) von 587 ppm. Die Elementverteilung dieser Seltenerdelemente innerhalb des Batholiths erfolgt innerhalb von 1.500 m seines westlichen Kontakts mit den Metasedimentgesteinen. Auch dies liefert Hinweise auf Fraktionierung und Seltenerd-Anreicherung nach außen aus dem peraluminösen Muttergestein, dem Allison Lake-Batholith. Das Konzessionsgebiet Allison Lake North liegt strategisch entlang dieses 1.500 m breiten fraktionierten Korridors.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57949/POR_200421_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Geologische Lage des Konzessionsgebiets Allison Lake North.In Nordwest-Ontario befinden sich mehrere bekannte Lithium- und Seltenelement-Erdlagerstätten, die umrissene Ressourcen enthalten und in vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungsstudien beschrieben wurden (Abbildung 2). Bemerkenswert ist die Lithiumlagerstätte PAK entlang der Electric Avenue, die eine der hochgradigsten, tonnenschweren Hartgestein-Lithiumressourcen Nordamerikas enthält. Die PAK-Lagerstätte verfügt über ein Mineralvorkommen in der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Kategorie von 5,77 Mio. t mit durchschnittlich 2,06 % Li2O. Die Lagerstätte Spark, 2,5 km nordwestlich von PAK gelegen, wurde mit dem Discovery of the Year Award 2019 ausgezeichnet. Die Lagerstätte Spark verfügt über eine Mineralressourcenschätzung von 3,2 Mio. t mit durchschnittlich 1,59 % Li2O (angedeutet) und 12,2 Mio. t mit durchschnittlich 1,36 % Li2O (vermutet). Frontier Lithium hat vor Kurzem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung durchgeführt, in der die Lebensdauer der Projekteinnahmen von $8,5 Milliarden über die gesamte Projektlaufzeit von 26 Jahren und eine Chemieanlage, die 23.174 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH-H2O) in Batteriequalität pro Jahr produziert (FL: TSX.V Pressemitteilung vom 16. Februar 2021) beschrieben werden.Ebenfalls bemerkenswert im Nordwesten von Ontario ist die Lithiumlagerstätte Separation Rapids im Besitz von Avalon Advanced Materials (avalonadvancedmaterials.com), die eine geschätzte Ressource von 9,4 Mio. t mit einem Gehalt von 1,35 % Li2O aufweist; die Pegmatitlagerstätte Georgia Lake im Besitz von Rock Tech Lithium (rocktechlithium.com) mit einer geschätzten Ressource von 13,3 Mio. t mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O; zwei Lagerstätten im Besitz von Infinite Ore (infiniteore.com) mit historischen Ressourcen von 2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O und 750.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 % Li2O sowie die Lithiumlagerstätte Seymour Lake im Besitz von Ardiden Ltd. (ardiden.com.au ) mit einer geschätzten Ressource von 4,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,24 % Li2O.-https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57949/POR_200421_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Große Lithiumlagerstätten im Nordwesten von Ontario.Das Unternehmen hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es in den nächsten drei Jahren Zahlungen an die Optionsgeber von insgesamt $78.000 in bar sowie 800.000 emittierten Portofino-Stammaktien leistet. Die Optionsgeber werden eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf das Konzessionsgebiet einbehalten.Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Namen des Unternehmens geprüft und genehmigt. Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario, Kanada) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.Das Unternehmen verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Lithiumsalarkonzessionsgebiet Yergo im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien.Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.Für das Board:David G. Für das Board:David G. TafelChief Executive Officer 