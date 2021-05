Kitco-Umfrage: Goldbullen frustriert über enttäuschende Preisentwicklung

Frustration herrschte am Goldmarkt, nachdem der Goldpreis nicht in der Lage war, über 1.800 Dollar je Unze auszubrechen, selbst nach steigendem Inflationsdruck, akkommodierender Geldpolitik und weiteren Stimuli, berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Während einige Analysten davor warnen, dass man einen niedrigeren Goldpreis erwarten sollte, wenn Gold im aktuellen Umfeld nicht steigen kann, sind viele andere Analysten der Ansicht, dass ein erneuter Test der Unterstützung neues Kaufmomentum an den Markt bringen könnte. Es sei noch nicht Zeit, das Handtuch zu werfen, erklärte in diesem Zusammenhang auch Bob Haberkorn.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten teil. Davon waren acht (53%) der Ansicht, dass Gold diese Woche sinkt. Sieben (47%) Analysten blieben neutral eingestellt. Außerdem gaben auch 954 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 512 (54%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 249 (26%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 193 (20%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de