CFTC erwischt & Inflation und Edelmetalle vor Mega-Anstieg!

Der Vorsitzende der CFTC, Rostin Behnam, hat sich verplappert. Er gab offen zu, was jeder Edelmetall-Marktbeobachter schon lange wußte, nämlich daß der Futures-Markt dazu dient, den Preis (nach unten) zu beeinflussen. Noch greift die Papier-Manipulation, aber die Tage sind gezählt. Die Geldmengen wachsen rasant, US M2 mit über 25 Prozent Jahresrate.Sekundäre Effekte sind vielfach spürbar, z.B. bei Rohstoffen wie Holz, Kupfer, Stahl, Agarrohstoffen wie Weizen oder Soyabohnen, was sich wiederum auf die Endpreise für Verbraucher auswirkt. US Unternehmen erwähnen das Wort "Inflation" in ihren Quartalsberichten immer öfter und bleibt die frühere Korrelation mit dem CPI bestehen, wird die Inflation drastisch ansteigen.Die nicht behobenen bzw. absichtlich geschürten globalen Probleme bei den Lieferketten tragen ebenfalls zu Preissteigerungen bei. Edelmetalle werden noch zurückgehalten, doch der Knoten wird platzen!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)