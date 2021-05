Wie viel Gold hat China wirklich?

Dominic Frisby von Money, Markets & Other Matters veröffentlichte Anfang Mai ein Video, in welchem er sich einer Analyse der tatsächlichen Goldreserven des Reichs der Mitte widmet. Weiterhin geht er auf mögliche Pläne der chinesischen Regierung für den Aufstieg des Renminbi zu einer Weltreservewährung sowie eine Golddeckung der Währung ein.Frisby kommt zu dem Ergebnis, dass Chinas Goldbesitz knapp doppelt so hoch ist wie die offiziellen Goldreserven der USA.© Redaktion GoldSeiten.de