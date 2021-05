Nexus Gold veranstaltet Live-Online-Seminar am Dienstag, 18. Mai um 14 Uhr ET

Vancouver, 17. Mai 2021 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Dienstag, den 18. Mai 2021 ein Live-Online-Seminar für Investoren veranstalten wird. President und CEO Alex Klenman wird die jüngste Investorenpräsentation des Unternehmens besprechen und über Aktuelles zu den wichtigsten Explorationsentwicklungen im Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) und in der Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und anderen bevorstehenden Meilensteinen berichten.- Datum: Dienstag, 18. Mai 2021- Uhrzeit: 14 Uhr ET (20 Uhr MEZ)- Anmeldung: Webinar-Registrierunghttp://7514767.hs-sites.com/www.rbmilestone.com/nexusgold_webinar_event_may_18_2021-0?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8D_uR1Ru2bOFGAv_ZsrVupd9lmtj5WHy2t5UCaVfq1fBi33_FWhZTuKAkEFLlbfRSDvVA_SIE HABEN FRAGEN? Das Management steht Ihnen im Anschluss an die Präsentation auf der Online-Seminar-Plattform für Fragen zur Verfügung. Sie können Ihre Frage(n) auch im Vorfeld per E-Mail an nexus@rbmilestone.com schicken.Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die zu 100 % unternehmenseigene, 98 Quadratkilometer große Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und das 1.496 Hektar große Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) gerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Kernprojekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.goldFür das Board of Directors von Nexus Gold Corp.Alex Klenman, President & CEO604-558-1920info@nexusgoldcorp.comwww.nxs.goldSuite 802, 750 West Pender StreetVancouver, BC V6C 2T8604-558-1919Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!