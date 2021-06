Canadian Palladium Resources Inc. führt Diamantbohrungen auf East Bull aus

Vancouver, 7. Juni 2021 - Canadian Palladium Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BULL) (OTCQB: DCNNF) (FWB: DCR1) freut sich, ein Update zu den Diamantbohrungen am westlichen Ende des Vorkommens East Bull bekanntzugeben. Die Bohrungen in diesem Gebiet werden das Bohrloch EB-21-52, in dem 2,38 g/t PdEq über 6 Meter am Boden des Bohrlochs, die in Mineralisierung endeten, festgestellt wurden, in die Tiefe erweitern (siehe Pressemeldung vom 5. Mai 2021). Die Erweiterung dieses Bohrlochs ist bedeutend, da die Mineralisierung am Boden des Bohrlochs eine neue Zone in einem vermuteten Feeder-Gang, 50 Meter unter der Hauptzone der Kontaktmineralisierung, darstellt.Neben der Prüfung des Feeder-Gangs, ist die nächste Bohrphase auf die Erweiterung und Expansion des westlichen Ausläufers der Mineralisierungszone ausgelegt. Die Bohrlöcher werden in Abständen von etwa 100 Metern voneinander ab Bohrloch EB-21-55 (2,222 g/t PdEq über 22 Meter) und EB-21-54 (0,989 g/t PdEq über 5 Meter) ausgeführt werden (Pressemeldung vom 12. Mai 2021).Wayne Tisdale, CEO von Canadian Palladium, kommentierte: Dieses Programm wird uns zu einem besseren Verständnis des Feeder-Gangs verhelfen und die Hauptmineralisierung weiter nach Westen erweitern. Der Feeder-Gang hat das Potenzial zu hochgradiger Mineralisierung und stellt ein neues Ziel dar, das beachtliche Wertsteigerung für East Bull liefern könnte.Bisher definierten die Bohrungen 3 Kilometer Streichenlänge von versprengter Sulfidmineralisierung nahe der Oberfläche, die Palladium, Platin, Rhodium, Gold und Edelmetalle enthält, 90 Kilometer westlich von Sudbury, Ontario gelegen. Das derzeitige Diamantbohrprogramm soll in 28 Tagen abgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass 6 Bohrlöcher über insgesamt 2.000 Meter in diesem Gebiet ausgeführt werden. Wenn diese Bohrlöcher erfolgreich sind, könnte die Mineralisierung über weitere 200 - 300 Meter nach Westen und 200 Meter neigungsabwärts von den bestehenden Bohrabschnitten erweitert werden.Herr Garry Clark, P. Geo., Mitarbeiter von Clark Exploration Consulting, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.Wayne Tisdale, President und CEOT: (604) 639-4452Hinweise für Leser: Die vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder eintreten werden. Insbesondere enthalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung - ohne Einschränkung - Aussagen bezüglich der Analyseergebnisse und Explorationen auf dem Palladiumkonzessionsgebiet East Bull.Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich gibt es keine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Ergebnissen übereinstimmen werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Branchenbedingungen, einschließlich Regierungs- und Umweltschutzbestimmungen; das Versäumnis, die Zustimmungen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Drittparteien, falls erforderlich, einzuholen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität des Aktienmarktes; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Material; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungstechnische und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste der Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben etwas anderes vor. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!