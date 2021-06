Griffin Mining Ltd. - Ausübung von Optionen

9. Juni 2021 - Griffin Mining Ltd. (das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen am 8. Juni 2021 über die Ausübung von Optionen (die Optionen) informiert wurde und anschließend diese Ausübung der Optionen in 250.000 neue Stammaktien des Unternehmens autorisiert hat. Die Optionen wurden Directors und der Geschäftsleitung im Februar 2015 zu einem Ausübungspreis von 30 Pence pro Aktie gewährt.Die Optionen werden ausgeübt und die Aktien einer Person zugeteilt, die keine Person darstellt, die die Ausführung von Managementaufgaben wahrnimmt. Nach Ausübung der Optionen werden 174.892.894 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf sein. Es befinden sich 899.799 Aktien im Eigenbestand.An der Londoner Börse wird ein Antrag auf Zulassung von 250.000 neuen Stammaktien zum Handel an der AIM gestellt. Diese neuen Stammaktien werden in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien sein. Die Zulassung wird voraussichtlich am oder um den 15. Juni 2021 in Kraft treten.Telefon: +44 (0)20 76290 7772Mladen Ninkov - ChairmanRoger Goodwin - Finance DirectorPanmure Gordon (UK) LimitedTelefon: +44 (0)20 7886 2500John PriorAilsa MacMasterBerenbergMatthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziTelefon: +44 (0)20 3207 7800BlytheweighTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chTelefon: +41(0)71 354 8501www.resource-capital.chDie Aktien der Griffin Mining Ltd. sind am Alternative Investment Market (AIM) der London Stock Exchange notiert (Symbol GFM).Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.comDie in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!