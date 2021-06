Euro Manganese Inc. nimmt seine Pilotanlage wieder in Betrieb

- Dem Wunsch potenzieller Kunden folgend wird Euro Manganese seine Pilotanlage zur Verarbeitung von Abraummaterial aus dem Chvaletice Manganprojekt wieder in Betrieb nehmen.- Die Pilotanlage wird kleine Proben von hochreinen Manganprodukten für potenzielle Kunden, vorwiegend in Europa, produzieren, bevor größere Proben aus der Demonstrationsanlage des Projekts folgen, die voraussichtlich im ersten Quartal 2022 ihren Betrieb aufnimmt.- Die Produktproben ermöglichen es potenziellen Kunden, die Qualifizierungstätigkeiten in der Lieferkette fortzusetzen oder zu beginnen, welche vor der Zulassung von Batterierohstoffen für die Nutzung in Elektrofahrzeugen erforderlich sind.- Die ursprüngliche Pilotanlage war 2018 in Betrieb und produzierte im Rahmen von Prozessdesign-Untersuchungen für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (preliminary economic assessment, "PEA") des Projekts außergewöhnlich reine Manganprodukte.VANCOUVER, 16. Juni 2021 - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das "Unternehmen" bzw. "EMN") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Wiederaufnahme des Betriebs seiner Pilotanlage zur Produktion hochreiner Manganproben für potenzielle Kunden beabsichtigt.Das Unternehmen hat Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy Co. Ltd. ("CRIMM"), den ursprünglichen Betreiber der Pilotanlage, beauftragt, das Werk wieder in Betrieb zu nehmen. Die Lieferung von Produktproben ist für das vierte Quartal 2021 geplant.Potenzielle Kunden werden die Proben verwenden, um ihre Qualifizierungstätigkeiten für die Lieferkette zu beschleunigen.CRIMM ist auch der Hauptauftragnehmer für die Demonstrationsanlage ("DP"), die derzeit in China gefertigt und im Lauf des Jahres an den Standort des Chvaletice Manganprojekts ("Projekt") in der Tschechischen Republik geliefert und dort installiert wird. Die DP wird Abraummaterial recyceln, um daraus Manganprodukte in Batteriequalität zu gewinnen. Dies erfolgt nach dem gleichen Verfahren, das für die vollständige kommerzielle Anlage vorgeschlagen wurde, die Ende 2024/Anfang 2025 in Betrieb gehen soll.Die Pilotanlage, in der im Jahr 2018 im Rahmen des metallurgischen Testarbeitsprogramms zur PEA des Projekts ultrahochreine Manganproben hergestellt wurden, wird überholt und wieder in Betrieb genommen, um eine erste Charge von etwa 50 kg hochreinem elektrolytischem Manganmetall und 150 kg hochreinem Mangansulfat-Monohydrat zu produzieren. Diese Produktproben werden von potenziellen Kunden für die Qualifizierung der Lieferkette verwendet, die eine sorgfältige Prüfung und Bewertung der Batterierohstoffe vor der Zulassung für die Verwendung durch Kathoden-, Batterie- und Elektrofahrzeughersteller umfasst."Die Nachfrage nach nachhaltig produziertem Mangan in Batteriequalität nimmt rasant zu und die Produktionskapazitäten weltweit reichen einfach nicht aus, um sie zu erfüllen", so Marco Romero, CEO von Euro Manganese. "Neue Hersteller müssen bald ihren Betrieb aufnehmen und ihre Produkte einem strengen Lieferketten-Qualifizierungsprozess unterziehen. Mit dem Neustart unserer Pilotanlage können wir die kurzfristigen Ziele mehrerer potenzieller Kunden besser bedienen, um neue Produzenten wie uns zu präqualifizieren. Die Wiederinbetriebnahme unserer Pilotanlage ermöglicht es uns, schneller Proben des Endprodukts zu liefern und Anfang 2022 mit größeren Proben aus unserer Demonstrationsanlage nachzuziehen."Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerialienunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in Abraumhalden einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Ziel des Unternehmens ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung über das Chvaletice Manganprojekt wurden unter der Aufsicht von Frau Andrea Zaradic, P. Eng., erstellt, die als "Qualifizierte Person" im Sinne von "National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") fungiert. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung über das Chvaletice Manganprojekt wurden unter der Aufsicht von Frau Andrea Zaradic, P. Eng., erstellt, die als "Qualifizierte Person" im Sinne von "National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") fungiert. Frau Zaradic hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung auf der Grundlage der Informationen gemachten Aussagen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, enthalten sind. 